[Deal du Jour] Si vous souhaitez changer votre vieux téléviseur, la gamme C2 de LG est l’une des meilleures gammes de TV OLED sur le marché. Le choix d’un bon téléviseur est toujours délicat, entre une image parfaite, et de bonnes performances pour les jeux vidéo. Le C2 modèle 55 pouces est en ce moment disponible sur Rue du Commerce avec une bonne réduction. Un téléviseur polyvalent qui convient pour tous les usages.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur LG OLED ?

Le téléviseur OLED55C2 de LG est un modèle commercialisé en 2022 à 1 990 €. Il est actuellement vendu sur Rue du Commerce au prix de 1 189 €.

C’est quoi, ce téléviseur 4K de LG ?

Le C2 est doté d’une dalle OLED Evo 4K UHD de 55″, soit une diagonale de 139 cm. Sa taille est largement suffisante pour s’immerger complètement dans un film ou une série. La technologie OLED permet des contrastes quasi parfaits, des noirs vraiment noirs, ainsi que des couleurs extrêmement vives. En résulte une image nette et lumineuse, parfaitement adaptée à tous types de contenu. L’ABL (limitateur de luminosité), présent sur les dalles OLED, peut parfois être un peu trop fort et ternir l’image. Rassurez-vous, il ne gâche en rien l’expérience et la luminosité est le plus souvent parfaitement calibrée. L’OLED55C2 prend en charge le HDR10 et le Dolby Vision. Il faudra malheureusement faire l’impasse sur le HDR10+.

Ce téléviseur de LG convient aussi pour les jeux vidéo. Tous les téléviseurs ne sont pas aussi polyvalents, notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023 vous aidera à comprendre l’importance des performances d’un téléviseur. Les consoles nouvelle génération sont parfaitement prises en charge par le OLEDC2, grâce aux 4 entrées HDMI 2.1 qui permettent un affichage 4K et un taux de rafraîchissement de 120 fps. L’AMD FreeSync Premium et le Nvidia G-Sync sont de la partie, pour une image fluide et sans latence ou effet de flou, idéale pour jouer à Metroid Prime Remastered dans les meilleures conditions.

Le pied du téléviseur LG OLED C2 // Source : LG

Ce téléviseur OLED55C2 est-il une bonne affaire ?

En plus d’être une bonne affaire, c’est un bon investissement dans le temps. Assurez-vous seulement d’avoir la place adéquate dans votre salon. Le téléviseur est bien plus fin que les modèles précédents, et son pied prend moins de place une fois sur un meuble. Cependant, le modèle 55″, même si ce n’est pas le plus grand des téléviseurs, prend une place considérable. Pour profiter de la qualité d’image qu’il a à délivrer, placez-le à bonne distance de votre canapé. Son look épuré et ses bords encore fins trouveront facilement une place dans votre salon.

Niveau audio, le C2 possède des haut-parleurs intégrés. La technologie Dolby Atmos embarquée offre une meilleure amplitude sonore et un son 7.1.2. L’audio est correct, mais une barre de son sera plus judicieuse pour une expérience optimale. Enfin, le C2 utilise l’interface intelligente webOS. Cette dernière tourne très bien et est ergonomique. La majorité des contenus de vos services de streaming apparaitront naturellement en page d’accueil, pour une utilisation instinctive.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.