[Deal du Jour] Apple possède une gamme de montres connectées performantes, conçues pour de nombreuses activités sportives. La Watch Ultra est la gamme la plus premium d’Apple. Conçue pour les sports plus extrêmes, elle n’est pas spécialement destinée au grand public. Plus onéreuse aussi, son prix baisse en ce moment grâce à une réduction de 100 €.

C’est quoi, la promotion sur cette Apple Watch ?

Vendue 999 € sur le site officiel d’Apple, la Watch Ultra est actuellement proposée avec une réduction de 100 € sur La Fnac et voit son prix passer à 899 €.

C’est quoi, l’Apple Watch Ultra ?

L’Apple Watch Ultra est doté d’un boitier similaire aux moutures précédentes, avec un design rectangulaire, d’une taille unique de 49 mm. Les finitions sont excellentes et le gabarit, plus grand qu’une montre connectée standard, semble pourtant compact une fois au poignet. La Watch Ultra est agréable à porter, malgré son épaisseur qui peut se sentir. Notez que la montre propose plusieurs bracelets spécifiques à diverses activités sportives (alpinisme, plongé, course). Malheureusement, elle ne vient qu’avec un seul bracelet classique, et il faudra mettre la main à la poche pour vous procurer le bracelet adapté à votre sport.

Qui dit format plus grand, dit écran plus grand. L’écran Amoled de la Watch Ultra est plus large que celui des Apple Watch Series précédentes et possède une diagonale de 1,93″. Les informations sont plus lisibles et la lecture de la montre beaucoup plus agréable. La luminosité maximale de 2000 nits permet une lecture possible même en plein soleil. Sport extrême oblige, l’écran est en verre saphir et résiste aux rayures et son boitier en titane supporte les chocs. Elle résiste aussi aux hautes et basses températures, à la poussière, et à l’eau jusqu’à 100 mètres (plongée sous-marine jusqu’à 40 mètres).

La Watch Ultra est plus large, mais la visibilité des informations est meilleure // Source : Numerama

Est-ce que cette promotion sur l’Apple Watch Ultra est une bonne affaire ?

100 € de réduction, c’est le prix d’un bracelet. C’est donc une bonne affaire si vous comptiez vous procurer une Apple Watch Ultra, avec un bracelet spécifique adapté à votre sport. L’application est complète, avec les classiques suivis de santé, bien-être et sommeil. La Watch Ultra manque malgré tout de certaines fonctions sportives attendues sur une montre prémium, fonction que l’on peut retrouver chez certains concurrents, Garmin et Suunto en tête. Ces derniers proposent des fonctions plus avancées notamment sur la récupération physique ou les programmes d’entraînement. Notre guide des meilleures montres connectées de 2023 vous aidera à comparer la Watch Ultra avec des modèles plus classiques.

Néanmoins, les nombreuses applications tierces compatibles avec la Watch Ultra offrent des analyses plus poussées qui complètent parfaitement celles déjà présentes. Suivi de fréquence cardiaque, boussole et GPS, sont quant à eux performants. L’interface tactile et la couronne rotative fonctionnent à merveille pour une ergonomie exemplaire. Niveau autonomie, Apple promet presque 40 h en une seule charge et jusqu’à 60 heures avec le mode économie d’énergie activé.

Pour aller plus loin avec l’Apple Watch

