Le réseau social est frappé par un incident technique qui empêche l’affichage des tweets sur la page d’accueil.

C’est peut-être une manifestation concrète des coupes claires décidées par Elon Musk dans les effectifs de Twitter : le réseau social est potentiellement devenu plus instable, faute de main d’œuvre. En tout cas, force est de constater qu’il rencontre quelques soucis, en cette fin de matinée du 1er mars. Sur la version web de la plateforme, plus aucun tweet n’est visible.

Bienvenue sur Twitter… mais il n’y a personne ? // Source : Capture d’écran

Des tweets absents de la page d’accueil

Plusieurs membres de la rédaction de Numerama ont constaté la disparition des tweets sur la page d’accueil de la plateforme, comme si elle était déserte. Il est par contre toujours possible de consulter son profil — et de voir ses derniers messages — et le contenu des différents onglets, comme les notifications, les tendances, les signets ou la section « Explorer ».

Le phénomène a également été observé par d’autres internautes, qui ont partagé des signalements avec la plateforme Down Detector — qui est devenue au fil des ans la place incontournable pour signaler des pannes de service. Vers 11h30, il y avait plus de 3 300 signalements. Du côté mobile, l’application Android semble être en difficulté pour rafraichir les derniers tweets. Idem sur l’iPhone : on voit les tweets vus lors de la dernière connexion, mais pas ceux arrivés depuis.

La situation n’a pas été commentée pour l’heure par le compte dédié au support de Twitter ni par Elon Musk, le propriétaire du réseau social.

Les signalements d’autres internautes sur Down Detector. // Source : Capture d’écran

(actualité en cours)

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.