[Deal du Jour] Alors que l’iPad 10 est sorti fin d’année dernière, la 9e génération d’iPad, qui date de 2021, vaut encore le coup aujourd’hui. Beaucoup plus abordable que les modèles plus récents et que la gamme Air et Pro, l’iPad 9 est toujours performant et d’excellente qualité. En ce moment en promotion, il est l’un des modèles au meilleur rapport qualité-prix.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad 9 ?

L’iPad 9 2021, version Wi-Fi 64 Go, modèle gris, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 439 €. Il est en ce moment proposé sur Ubaldi au prix de 349 €.

C’est quoi, cette tablette d’Apple ?

Par chance, le design de L’iPad 9 n’a pas vraiment vieilli, si ce n’est la présence du bouton d’accueil, pratique, mais qui peut sembler obsolète aujourd’hui. Il possède un bel écran Retina de 10,2 pouces qui offre une résolution de 2 160 x 1 620 pixels. Avec ses dimensions de 17.41 × 0.75 × 20.06 cm et son poids de moins de 500 g, l’iPad est agréable une fois en main. La taille de l’écran est suffisante pour le confort visuel, et les couleurs et la luminosité sont excellentes. La technologie True Tone est de la partie, et se charge d’adapter la luminosité et la température des couleurs à la lumière ambiante.

Le taux de rafraîchissement ne dépasse malheureusement pas les 60 Hz, mais les joueuses et les joueurs y trouveront tout de même leur compte pendant leur session gaming. En dehors de ses performances qui n’ont pas à rougir face aux iPad nouvelle génération, iPadOS 16 tourne sans aucun problème et l’interface est ergonomique et la navigation rapide. L’audio est suffisamment clair pour que l’écoute d’un film ou d’une série soit un minimum confortable. Cependant, si vous avez la possibilité d’appairer une enceinte externe pour une meilleure qualité sonore, ne vous privez pas.

L’iPad 9 a le format idéal // Source : Numerama

L’iPad 9 en promo est-il une bonne affaire alors que l’iPad 10 existe ?

Moins de 350 € pour la version 64 Go Wi-Fi de l’iPad 2021, c’est une bonne affaire. L’iPad 9 dispose d’une très bonne autonomie. Dans le cas d’une utilisation pour du streaming vidéo, comptez environ une dizaine d’heures avant que la batterie ne s’essouffle. Cette dernière se recharge en un peu moins de 3 h. Enfin, l’iPad 9 est compatible avec le Smart Keyboard et l’Apple Pencil.

L’iPad 10 est le dernier iPad sorti dans cette gamme de prix. Vendu 150 € de plus, il n’est pourtant pas meilleur que son prédécesseur. Les écrans sont identiques, avec moins de reflets sur l’iPad 9. L’iPad 10 est incompatible avec le Magic Keyboard et ne fonctionne qu’avec le clavier Magic Keyboard Folio, beaucoup moins pratique, et beaucoup plus cher. Pareil du côté du stylet. L’ipad 10 fonctionne avec l’Apple Pencil 1ère génération, un stylet qui se connecte en Lightning, alors que la tablette est dépourvue de port Lightning. Il vous faudra passer par un adaptateur pour l’utiliser. En bref, l’iPad 9, régulièrement trouvable avec des promotions intéressantes, à encore de beaux jours devant lui.

