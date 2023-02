[Deal du jour] La très bonne gamme de téléviseurs 4K The One de Philips profite d’une réduction sur le site de La Fnac. Les modèles 55 et 65 pouces sont en ce moment en promotion. Ces téléviseurs, en plus de proposer une belle image et de bonnes performances, s’accompagnent de la technologie Ambilight.

C’est quoi, la promotion sur ces TV 4K Ambilight de Philips ?

La Fnac propose une réduction de 200 € sur les téléviseurs Philips The One Ambilight de 55 et 65 pouces.

Le modèle 55 » voit ainsi son prix passer de 999,99 € à 799,99 € .

Tandis que le modèle de 65 » passe de 1 199 € à 999 €.

C’est quoi, ces téléviseurs 4K avec Ambilight de Philips ?

The One est une gamme de téléviseur qui propose une image 4K Ultra HD avec une résolution de 3 840 × 2160 pixels. Pas de technologie OLED, mais une dalle LED, malgré tout d’excellente qualité, qui supporte les contenus en Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10 et HDR 10+. Le taux de contraste est suffisamment bon pour offrir une image dénuée de défauts, avec des noirs vraiment noirs et une bonne luminosité. La colorimétrie des téléviseurs The One est incroyable et est magnifiée par le Dolby Atmos. Cependant, la dalle LED à ses faiblesses, surtout si vous êtes habitué à l’OLED ou au QLED. Ainsi, la lumière peut paraître un peu faiblarde par moments, et l’image trop sombre. Heureusement, les préréglages du téléviseur sont correctement calibrés et suffisent déjà à obtenir le meilleur de la dalle.

Le mode Dolby Vision et son mode Sombre offre les meilleurs réglages possibles pour un film, tandis que le mode Jeux Vidéo est censé adapter l’image à votre jeu. Pour ce dernier, attention à la saturation à peaufiner dans les réglages. Détail qui a son importance : le modèle 65″ s’accompagne d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, et sera donc plus adapté aux sessions jeux vidéo que le modèle 55″. Côté audio, les deux enceintes présentes apportent un son plutôt clair dans l’ensemble, mais légèrement en retrait. Si vous le pouvez, profitez des économies faites grâce à cette promotion pour privilégier une barre de son qui tirera pleinement parti du Dolby Atmos embarqué.

L’Ambilight peut se conjuguer avec la gamme Philips Hue // Source : Philips

Ces grands téléviseurs 4K The One en promo sont-ils une bonne affaire ?

Avec 200 € de réduction, c’est une bonne affaire pour de bons téléviseurs. Les modèles 55 et 65 pouces font respectivement 139 cm et 164 cm de diagonal. Autant le modèle 55″ est devenu une taille standard pour un téléviseur, autant, assurez d’avoir la place et le recul nécessaire pour le modèle 65″. Les cinéphiles, les gameuses et gamers s’amuseront avec l’Ambilight. Cette technologie de Philips projette de la lumière derrière l’écran, grâce à des LED disposées sur la face arrière. Ce jeu de lumière s’adapte à l’image et se veut comme un prolongement de cette dernière. Les LED peuvent aussi projeter uniquement une douce lumière d’ambiance. Vraie expérience d’immersion ou simple gadget, l’Ambilight peut-être désactiver si vous n’en trouvez pas l’utilité. Sachez toutefois que le mode Lumière d’Ambiance est très appréciable, si vous frissonnez à chaque épisode de The Last of Us.

Enfin, les téléviseurs The One tournent sous Android TV. les menus sont clairs et bien pensés, et les services de SVOD facilement accessibles et bien mise à jour. Chromecast est présent, afin de diffuser le contenu depuis votre smartphone ou tablette directement sur le téléviseur. Vous pourrez aussi contrôler votre téléviseur avec les commandes vocales via l’Assistant Google ou encore Alexa.

