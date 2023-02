[Deal du Jour] Le SSD externe X6 est un disque dur portable de Crucial, pensé pour être transporté partout avec vous. Sa robustesse et sa petite taille en font un SSD parfaitement résistant et transportable. Le modèle 2 To est actuellement en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur le SSD portable 2 To de Crucial ?

Amazon propose une réduction sur le SSD externe portable 2 To de la marque Crucial. Vendu habituellement autour de 130 €, il est proposé en ce moment au prix de 111,24 €.

C’est quoi, le SSD X6 de Crucial ?

Ce SSD portable de Crucial offre 2 To de stockage pour conserver en toute sécurité vos nombreux fichiers. SSD portable oblige, il est conçu pour être robuste et résister aux manipulations et, éventuellement, aux chocs et à quelques chutes (2 m de haut selon le constructeur, à ne pas tenter chez soi évidemment). Les dimensions du X6 sont de 6,9 × 6,4 × 1,1 cm. Un format idéal, pour un SDD compact qui pèse moins de 45 g. Côté design, rien de très original, mais la coque en plastique noir a le mérite d’être solide. Un unique port USB-C accompagne le SSD.

Le Crucial X6 s’emmène partout avec vous // Source : Crucial

Ce SSD portable de Crucial est-il une bonne affaire ?

Malgré sa petite taille, ce SSD externe offre des vitesses de lecture jusqu’à 800 Mo/s. Des vitesses idéales pour des transferts de fichiers volumineux. Ces 2 To permettent de stocker un grand nombre de fichiers audio ou vidéo ou encore des jeux. Il est compatible avec PC, Mac, Android, iPad Pro, ainsi que PS4 et Xbox One. Pour ces derniers, un adaptateur, malheureusement non fournis, est indispensable. Enfin, le SSD X6 ne chauffe quasiment pas, même pendant de grosses sessions de copies.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.