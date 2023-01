Sosh commence à alerter sa clientèle : les forfaits mobiles vont prendre un euro de plus par mois à partir d’avril. Cette hausse est prévue depuis décembre.

C’était un constat du baromètre Ariase sur le prix moyen des forfaits mobiles : les abonnements sont plus onéreux qu’avant. En janvier 2022, il fallait débourser 16 euros. Maintenant, la moyenne s’établit à 19,17 euros, soit une hausse de presque 20 %. Une tendance qui se poursuit encore aujourd’hui, avec l’annonce de Sosh qui est envoyée à sa clientèle.

Sosh augmente d’un euro ses forfaits

Une journaliste de Numerama a reçu un mail de l’opérateur lui annonçant une hausse d’un euro sur sa facture mensuelle. Ce renchérissement, explique l’entreprise, vise à absorber une partie de « l’augmentation importante de nos coûts d’exploitation, en particulier de l’énergie qui alimente nos réseaux mobile et Internet ».

Au passage, l’opérateur — qui est la filiale à bas coût du groupe Orange — assure que cette évolution est contenue. La clientèle ne subit pas la totalité de la hausse des coûts d’exploitation sur les abonnements des internautes. Le courrier, qui a été envoyé à une personne dont le forfait mensuel s’établit à 19,90 euros, ne dit pas de combien elle aurait été. Une autre personne de l’entreprise a aussi reçu un courrier similaire, au sujet de sa box Internet 29,99 € par mois.

Sur Twitter, d’autres internautes ont signalé avoir reçu ce mail et manifesté un fort mécontentement. Les clients et clientes qui le souhaitent peuvent néanmoins saisir l’occasion de ce courrier pour basculer sur une autre offre, chez Sosh, ou bien tenter leur chance chez un autre opérateur de téléphone mobile qui afficherait des tarifs un peu plus compétitifs.

La hausse de ces tarifs n’est pas une surprise. Mi-décembre 2022, le géant français des télécoms a signifié son intention d’augmenter de quelques euros toutes ses offres, justement pour encaisser les coûts de l’augmentation du prix de l’énergie. Il y avait en revanche une incertitude sur le calendrier de cette mesure : c’était le mois de mars qui était envisagé. Ça sera avril.

