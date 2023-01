[Deal du jour] Si vous possédez une PlayStation 5 et que la place sur le disque commence à manquer, un SSD est l’accessoire indispensable. En plus du stockage, un SSD améliore considérablement les performances de la console de Sony. Amazon propose en ce moment une réduction sur le P5 Plus 1 To de la marque Crucial.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD Interne de 1 To ?

Dans le cadre des soldes d’hiver, Amazon propose une réduction sur le SSD P5 Plus de 1 To de la marque Crucial. Habituellement, on le trouve autour de 110 €. Il est en ce moment à 99,64 €.

C’est quoi, ce SSD compatible avec la PS5 ?

Le P5 Plus de la marque Crucial est un SSD interne qui se destine aux PC, mais aussi à la PlayStation 5. Ce n’est pas le SSD le plus rapide, ni même le plus performant pour la console de Sony, mais il possède le meilleur rapport qualité-prix du marché. Le SSD joue un rôle important pour faire tourner des jeux gourmands en ressources. De type NVMe, c’est aussi la solution parfaite pour rajouter du stockage sur la console de Sony.

Outre la PS5, le SSD P5 Plus est également compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation. Sa technologie NVMe Gen 4 propose des vitesses de lecture séquentielle qui peuvent atteindre 6 600 Mo/s. L’interface est en PCIe 4.0. Les démarrages, temps de chargement, téléchargements et transferts de fichiers sont accélérés.

Le SSD P5 Plus 1 To de Crucial // Source : Crucial

Ce SSD Interne P5 Plus 1 To de Crucial est-il une bonne affaire ?

Le prix du SSD interne P5 Plus est rarement descendu sous les 100 €, c’est donc une excellente affaire. Dans le cas d’une utilisation avec la console de Sony, pensez à installer la dernière version à jour du firmware. Le P5 Plus sera aussi utile sur ordinateur pour émuler des machines virtuelles, stocker de nombreux fichiers et effectuer des sauvegardes quotidiennes.

Il est fortement recommandé de prendre un dissipateur thermique, essentiel pour éviter la surchauffe de votre console. Le dissipateur Eluteng M.2 2280 est actuellement en promotion à moins de 10 € sur Amazon. Vous pouvez suivre un tutoriel pour installer le dissipateur et le SSD dans la PS5, sur la page dédiée du site officiel de de Crucial, ou regarder notre vidéo tuto.

