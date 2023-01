[Deal du jour] Samsung propose une gamme de téléviseurs QLED très séduisante. Des téléviseurs 4K qui conviennent pour tous les usages, grâce à leur dalle QLED de qualité. Taillé pour le cinéma et les jeux vidéo, le QE55Q83B est en promotion à – 20 % durant les soldes d’hiver.

C’est quoi, la promotion sur ce TV QLED 4K de Samsung ?

Ce téléviseur QLED 55 pouces de la marque Samsung est vendu habituellement au prix de 999,99 € et est régulièrement trouvable autour de 880 €. Pour les soldes d’hiver, La Fnac le propose au prix de 799,99 €.

C’est quoi, ce TV QLED 4K de Samsung ?

Le téléviseur Q83B est doté de lignes élégantes et ne fait que 54,7 mm d’épaisseur. Sa dalle QLED de 55 pouces, soit une diagonale de 139 cm, occupe quasiment toute la surface avant, pour un superbe rendu. Elle offre une définition 4K pour une résolution native de 3 840 x 2 160 pixels. Sans atteindre la perfection de l’OLED, la qualité d’image est tout de même impressionnante, grâce au dispositif Direct Full Array, qui affiche des contrastes plus profonds. La technologie Quantum HDR, quant à elle, permet un contrôle précis du rétroéclairage et un pic de luminosité qui peut atteindre 1500 nits. L’image est ainsi optimisée et la luminosité excellente.

N’hésitez surtout pas à peaufiner les réglages du téléviseur selon le type de contenu visionné, et de la plateforme de SVOD sur laquelle vous êtes. En effet, certaines plateformes de SVOD autorisent le Dolby Vision, d’autres non. Pour ces dernières, le mode cinéma présent dans les préréglages convient bien souvent à la plupart des films et séries. Mais il faudra quelques fois jouer sur l’image pour tirer le meilleur du Q83B. Côté audio, le Dolby Atmos apporte un son dynamique et ample, notamment si vous couplez votre TV avec une barre de son. Sinon, le son est correct, mais ne fera clairement pas vibrer vos murs.

La luminosité du QE55Q83B est excellente // Source : Samsung

Soldé à – 20 %, ce TV QLED 4K de Samsung est-il une bonne affaire ?

À moins de 800 €, c’est une très bonne affaire. Le Q83B est aussi idéal pour les jeux vidéo. Le taux de rafraichissement à 120 Hz apporte une grande fluidité à l’image, parfait pour les sessions de jeux sur console nouvelle génération. Sa compatibilité avec Google Assistant vous permet de commander ce téléviseur Samsung par la voix. Vous n’aurez plus à vous luxer le pouce ni à vous abimer les yeux pour voir votre télécommande dans le noir. Vos services de SVOD se lanceront au son de votre voix. Enfin, il s’accompagne de quatre ports HDMI 2.1, deux ports USB 2.0, une sortie optique et est compatible Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 5.

