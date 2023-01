[Deal du Jour] Le Roomba i7 perd 45 % de son prix. Vous avez toujours trouvé les aspirateurs robots trop chers, et pourtant, ce n’est pas l’envie qui manque. C’est le moment d’en profiter avec ce modèle efficace et facile à prendre en main en promotion. La marque iRobot se démarque dans le monde des aspirateurs connecté et le Roomba i7 est un de leur modèle avec le meilleur rapport qualité prix déjà hors promotion.

C’est quoi, la promotion sur l’aspirateur robot Roomba i7 ?

Le Roomba i7 se trouve habituellement autour des 600 € sur divers sites marchands. Il est actuellement proposé au prix de 369 € sur Boulanger.

C’est quoi, cette référence de robot aspirateur d’iRobot ?

L’aspirateur iRobot Roomba i7 vous aide à nettoyer votre intérieur efficacement, grâce notamment à sa fonction de cartographie intelligente. Couplé avec la technologie Dirt Detect propre à la marque, il est capable de distinguer les zones à nettoyer et de diriger le nettoyage vers les endroits à fort passage. Sa hauteur d’un peu moins de 10 cm lui permet d’aspirer sous certains meubles. Mais pour la plupart, il se contentera de les contourner. La fonction Power Boost quant à elle, vous autorise à régler la puissance d’aspiration selon le type de sol.

Pendant ses déplacements, des capteurs infrarouges aident le Roomba à détecter et à contourner la plupart des obstacles. Plusieurs capteurs sont prévus afin d’éviter les chocs à répétition qui pourraient l’endommager. Niveau nettoyage, le Roomba i7 est doté d’une brosse latérale pour ramener la poussière vers les brosses rotatives, où elle est stockée et filtrée. Deux brosses en caoutchouc se chargent de détacher les saletés incrustées.

Irobot roomba i7156 // Source : Boulanger

Est-ce que le Roomba i7 à presque moitié prix est une bonne affaire ?

C’est bien sûr une bonne affaire pour une des meilleurs marque d’aspirateurs robots sur le marché. Le Roomba i7 se programme et s’utilise facilement à l’aide de l’application dédiée. Il est compatible avec Alexa et Google Assistant, pour pouvoir le commander à l’aide de votre voix. Le récent rachat de la marque iRobot par le géant Amazon promet une intégration plus poussée, dans un avenir proche. Pour l’instant, le i7 est déjà bien intégré dans la domotique de votre maison ou appartement grâce à l’application Home. Vous pourrez y programmer le lancement automatique du Roomba ou les pièces à nettoyer. Vous pourrez aussi consulter des tas d’informations plus ou moins utiles, comme la carte de votre intérieur ou le temps de nettoyage.

Enfin, l’autonomie du Roomba i7 est d’environ 1 h 30. Il est capable de retourner à sa station de recharge tout seul et de reprendre le nettoyage en cours.

