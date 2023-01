[Deal du Jour] Avec la G502 Hero Logitech propose une souris conçue pour le gaming, mais qui s’adapte à tous les usages. Sa prise en main est impeccable et elle est configurable à loisir. Actuellement en promotion sur Amazon, elle fait partie des souris gaming avec le meilleur rapport qualité-prix.

C’est quoi, la promotion sur cette souris de Logitech ?

La souris filaire G502 Hero de Logitech est généralement vendue au prix de 55 € sur divers sites marchands. Amazon la propose en ce moment au prix de 47,99 €.

C’est quoi, cette souris gaming de la marque Logitech ?

La G502 est une souris filaire plutôt robuste et à l’excellente conception. Sa prise en main est idéale, grâce à ses dimensions de 13,2 × 7,5 × 4 cm et sa taille plutôt fine. Son poids de 121 g fait de la G502 Hero une souris assez lourde. Pour les petites mains, le confort reste tout de même au rendez-vous et les boutons sont bien placés et très facilement accessibles. Les utilisateurs aux plus grandes mains devront faire avec une taille pas forcément adaptée, et verront leurs doigts légèrement dépasser à l’avant de l’appareil. Heureusement, sa forme particulière, avec un emplacement pour le pouce, la rend agréable à manipuler.

La G502 possède 11 boutons programmables via le logiciel dédié. Cinq sont directement sous, ou à côté du pouce. Ces boutons offrent une résistance parfaite et une grande précision. La molette est débrayable et permet d’utiliser le défilement horizontal. Malheureusement, son défilement libre a parfois tendance à s’enflammer et à faire défiler les pages contre votre volonté.

La souris filaire Logitech G502 HERO // Source : Logitech

Cette promotion sur la souris filaire G502 est-elle une bonne affaire ?

Si vous cherchez une bonne souris gaming classique et efficace, c’est un excellent prix. Le capteur optique Logitech-G Delta Zero et ses 12 000 dpi est capable d’effectuer des mouvements d’un peu plus de 7 m/s. Et même si un tapis de souris est nécessaire pour tirer le meilleur de la G502, les performances du capteur sont suffisamment bonnes pour une expérience gaming concluante. La fréquence de rafraîchissement est configurable entre 120 et 1 000 Hz, pour adapter la précision à votre façon de jouer.

Le logiciel de Logitech qui accompagne la souris n’est pas le plus ergonomique, mais l’intégralité des boutons ainsi que le rétroéclairage de la souris y sont facilement réglables. Enfin, cinq poids de 3,6 g sont livrés avec la souris filaire. Ils seront utiles pour trouver le poids et la configuration idéale de l’appareil.

Pour utiliser votre souris gaming

👉 On vous explique comment survivre 30 minutes à Vampire Survivors

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.