[Deal du Jour] Samsung propose de nouveaux téléviseurs, avec la gamme Neo QLED. Ils offrent une excellente qualité d’image et des performances convaincantes. Leur polyvalence est clairement un atout si vous recherchez un téléviseur pour les soirées cinéma et les sessions de jeux vidéo.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur Samsung ?

Le téléviseur Neo QLED 4K 55QN85B 55 pouces de Samsung est habituellement trouvable autour de 1 100 €. Il est en ce moment proposé au prix de 899 € sur Rakuten. De plus, si vous rentrez le code RAKUTEN15 dans le panier, une réduction de 15 € s’applique. Le prix du téléviseur passe ainsi à 884 €.

C’est quoi, ce téléviseur Neo QLED de Samsung ?

Ce modèle de téléviseur Neo QLED de 2022 aborde un design minimaliste aux bords très fins. Son look discret lui permet de trouver facilement une place dans un salon, sans attirer tous les regards. Derrière l’appellation Neo QLED, se trouve une technologie de Samsung qui combine rétroéclairage mini-LED et technologie QLED. Dans les faits, la technologie Neo QLED offre simplement un contraste et une luminosité plus élevés. La technologie Quantum Matrix sert à pousser les détails, tant dans les scènes sombres que dans les passages plus lumineux. En gros, une meilleure gestion du rétroéclairage.

Concrètement, peu de changements avec la technologie QLED déjà existante, si ce n’est une légère amélioration du contraste, ainsi qu’une très grande luminosité. L’upscalling est de la partie et se charge de convertir en 4K la définition du contenu visionné.

La gamme Neo QLED possède un joli design // Source : Samsung

Est-ce que ce téléviseur Neo QLED est une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire à moins de 900 €. Ce TV 4K prend en charge les formats HDR10, HDR10+ et HLG. Samsung oblige, vous devrez faire une croix sur le Dolby Vision, toujours aux abonnés absents chez la marque coréenne. Côté performances, le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz, couplé à un taux de réponse de 5,8 ms. Pour les joueuses et les joueurs sur une console nouvelle génération, ce téléviseur 55QN85B offre des images d’une grande fluidité pour une excellente expérience gaming.

Pour que l’immersion soit totale, le son multidimensionnel, apporté par les enceintes placées tout autour du téléviseur, reproduit l’environnement sonore du cœur de l’action. Le résultat est assez bluffant et les haut-parleurs peuvent remplacer une barre de son, si vous n’êtes pas trop regardant sur l’audio.

Enfin, le système d’exploitation maison TizenOS accompagne ce téléviseur. Tizen se charge de faire tourner votre téléviseur et est compatible avec Google Assistant et Alexa afin de le contrôler à la voix. Les applications et services de SVOD comme Netflix, Prime Vidéo ou Disney+ sont présents. L’ensemble tourne très bien et même si ce n’est pas le meilleur OS disponible sur TV, Tizen est plutôt ergonomique dans l’ensemble.

