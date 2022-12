TikTok teste actuellement la diffusion de vidéos horizontales, que l’on déclencherait en faisant pivoter son smartphone. De quoi devenir une application de référence pour les contenus longs ?

Ce qui a fait le succès de TikTok est son concept extrêmement addictif. À l’heure où les réseaux sociaux empilent les multiples contenus différents, que leurs utilisateurs peuvent choisir, TikTok a eu l’idée de tout miser sur un seul algorithme surpuissant. Le réseau social ne diffuse qu’une seule vidéo courte verticale à la fois et ne laisse jamais à l’utilisateur le choix. Il faut défiler pour passer à la suivante, puis à la suivante…

La popularité de TikTok a fait des jaloux. Conscients de la menace posée par l’application, Meta (Facebook/Instagram), Snap (Snapchat) et Google (YouTube) ont tous lancé un service similaire. Leur but est de faire revenir les nouveaux utilisateurs de TikTok dans leurs applications, en mixant différents types de contenus. Problème, TikTok ne compte pas se laisser faire.

Des vidéos horizontales sur TikTok

Depuis mars 2022, TikTok propose à ses utilisateurs de téléverser des vidéos de 10 minutes. Autrefois connu pour ses vidéos courtes, TikTok veut monter en sérieux en proposant du contenu plus qualitatif, qu’il monétise d’ailleurs, pour rémunérer les créateurs de contenus (et les attirer). L’idée du réseau social est claire : TikTok doit servir à tout, pas juste à promouvoir une vidéo qui sera ensuite diffusée ailleurs. Même si la nature même de TikTok consiste à passer rapidement d’une vidéo à l’autre, certains formats longs réussissent à captiver du public.

Selon Techcrunch, ByteDance, la maison-mère de TikTok, va aller encore plus loin. Une mise à jour actuellement en cours de test va permet de faire basculer TikTok en mode plein écran, pour les contenus horizontaux. Aujourd’hui, même s’il est possible de regarder des vidéos horizontales sur TikTok, on a d’imposantes bandes noires en haut et en bas. Demain, il sera possible de regarder une vidéo de 10 minutes en plein écran, comme sur YouTube. De quoi terrifier les autres hébergeurs de vidéos, qui risquent de perdre encore plus d’utilisateurs. Encore plus si cela convainc les créateurs de tout publier sur TikTok.

Voilà à quoi ressemblera une vidéo horizontale sur TikTok. // Source : Techcrunch

TikTok peut-il s’égarer ? Forcément, oui. À force de rajouter des fonctions, le réseau social connu pour sa simplicité pourrait rapidement devenir compliqué. Toutefois, ce changement serait surtout pratique pour les utilisateurs qui souhaitent rester longtemps dans une vidéo. Les autres, s’ils le souhaitent, ont toujours la possibilité de continuer à tout regarder verticalement. Même si TikTok ne dit pas si sa mise à jour sera déployée un jour, on ne voit pas pourquoi ses développeurs s’en priveraient.

En plus de TikTok, les grands réseaux sociaux surveillent actuellement le succès de BeReal, une plateforme française qui bat tous les records en 2022. Il se trouve justement que TikTok a lancé TikTok Now, un copier-coller parfait de BeReal. Comme quoi, après avoir été copié par tout le monde, on finit toujours par copier les autres.