En ce mois de décembre 2022, Numerama organise des concours sur TikTok pour gagner des surprises.

Décembre, ça veut dire Noël, ça veut dire cadeaux ! C’est pour ça que cette année, on a décidé de vous faire gagner des lots sur notre compte TikTok. Ils sont en rapport avec la ligne éditoriale de Numerama, présentés par la rédaction, et offerts rien qu’à vous, nos abonnés et abonnées, pour vous remercier de votre fidélité tout au long de l’année !

Comment participer au concours ?

Abonnez-vous à notre compte et commentez la vidéo à temps, avant le tirage au sort dont la date est indiquée dans la description. Simple comme bonjour !

Comment savoir si j’ai gagné ?

Si vous avez de la chance et que vous êtes sélectionné ou sélectionnée par le tirage au sort, nous vous enverrons un message privé sur TikTok pour vous l’annoncer et demander votre adresse postale.

Évidemment, des arnaqueurs en profitent pour essayer de vous piéger. Ne tombez pas dans le panneau ! Pour s’assurer qu’un message vient de nous, vérifiez bien que :

La chaîne compte au minimum 60 000 abonnés (60K).

Elle a une description contenant le lien vers notre site et a mis en ligne plus d’une centaine de vidéos.

Son pseudo est bien « numerama » et non pas « numerama1 », « numeerama », ou d’autres entourloupes.

Nous ne vous contacterons jamais en public sous la vidéo et ne demanderons jamais vos coordonnées bancaires ou même de cliquer sur un lien en particulier.