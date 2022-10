« Pas seulement une batterie » : la nouvelle génération de station électrique portable Pas seulement une batterie: la nouvelle génération de station électrique portable Delta 2 d’ EcoFlow promet un accès à l’énergie en toute circonstance. De quoi vous accompagner lors de vos séjours en pleine nature.

Avec près de 15 000 vans et fourgons aménagés vendus en 2021 en France, le marché connaît un véritable boom. La folie « Vanlife » n’est pas seulement une tendance éphémère liée à la crise sanitaire : liberté, contact direct avec la nature, aventure… Les voyageurs désirent un retour à une vie simple, prêts à parcourir de nombreux miles ou à planter avec fierté leurs piquets de tente au milieu de nulle part.

Un nulle part qui a cependant un prix pour ces nomades contemporains, adeptes des technologies. La nature, oui, mais pas sans un certain confort : il faut dans l’idéal pouvoir travailler sur son ordinateur portable, utiliser son smartphone, brancher sa plancha, recharger son enceinte audio, le tout, en respectant la planète.

Spécialiste des solutions mobiles de fourniture d’électricité solaire, Ecoflow est devenu en quelques années une référence mondiale. Sa station dernière génération, Delta 2, s’adresse tout particulièrement aux nomades écoresponsables des temps modernes.

Pouvoir travailler tout en voyageant en van, le rêve de nombreux Digital Nomades // Source : EcoFlow

Rapide et puissante, la Delta 2 fait face à toutes les situations du quotidien

Cette station électrique portable se distingue de la concurrence par le temps de charge le plus rapide du marché. Branchée à une entrée CA (comme une prise domestique), la DELTA 2 est capable d’un passage de 0 à 80 % de capacité en seulement 50 minutes grâce à sa technologie X-Stream. Et jusqu’à 100 % en 80 minutes.

Des performances en moyenne 7 fois plus rapides que celles des produits concurrents, assure le constructeur. Cette rapidité de charge séduira les voyageurs parfois peu organisés, car elle autorise les départs de dernière minute pour un vantrip ou un week-end de camping improvisé.

La recharge solaire s’effectue quant à elle en 3 à 6h à l’aide de panneaux solaires qu’il faudra acheter en complément. Qu’il fasse beau ou mauvais, le panneau 400 W portable continue à collecter de l’énergie, ce qui est un plus non négligeable selon la destination choisie. Conçu pour la vie en extérieur, le film de protection ETFE et sa résistance IP de haut niveau 68 protège les cellules solaires des environnements humides, secs et poussiéreux.

Branchez des panneaux solaires portables pour obtenir jusqu’à 400 W de puissance de charge depuis n’importe quel endroit en seulement 3 heures. // Source : EcoFlow

Le poids de la DELTA 2 est équivalent à celui de huit bouteilles d’eau – à savoir douze kilos – mais sa dimension relativement compacte rend DELTA 2 nettement plus transportable qu’un générateur ordinaire. D’autant qu’elle intègre deux poignées.

On peut donc déplacer cette station électrique portable comme on le souhaite : dans le jardin pour bénéficier du courant et brancher sa perceuse par exemple, dans sa voiture ou son van lors des séjours en pleine nature, et même dans la maison en cas de coupure de courant accidentelle.

La DELTA 2 peut en effet alimenter plus de 90 % des appareils ménagers grâce à sa puissance de sortie de 1800 W en courant alternatif. On peut y brancher jusqu’à 13 appareils en simultané sans créer de surcharge ou de surchauffe.

Concrètement, cela signifie qu’on peut alimenter son téléphone, son ordinateur portable, un réfrigérateur et un four en même temps sans problème grâce aux nombreux ports présents sur la station électrique portable. Celle-ci dispose en effet de :

4 ports USB-A dont 2 à charge rapide

2 ports USB-C

1 sortie charge voiture (qui gère les batteries 12 V/24 V, 8 A)

4 prises de courant alternatif de 1 800 W au total

Quelques exemples d’utilisation de la station de charge Delta 2 // Source : EcoFlow

Une station électrique portable solaire et écoresponsable

Depuis plusieurs années, EcoFlow s’engage à rendre l’énergie plus accessible, avec des appareils silencieux, légers, et surtout durables. La DELTA 2 ne fait pas défaut à cet engagement : elle est conçue pour durer 6 fois plus longtemps qu’une station ordinaire grâce à la composition chimique de sa batterie LiFePO4 qui offre plus de 3 000 cycles de décharges et de charges complètes. Vous pouvez l’utiliser pendant 10 ans et toujours bénéficier de 80 % de sa capacité d’origine.

Durable, la durée de vie de la Delta 2 est estimée à 10 ans avec 80 % de sa capacité d’origine. // Source : EcoFlow

Les atouts techniques de DELTA 2 ne s’arrêtent pas là : sa capacité est évolutive. C’est-à-dire que si vous avez besoin de plus d’énergie, si vos besoins évoluent par exemple, pas besoin de changer toute la station. Vous pouvez très simplement ajouter des batteries supplémentaires pour atteindre une capacité de 2 048 Wh ou de 3 040 Wh. La capacité initiale de 1 kWh suffit cependant pour faire fonctionner des appareils pendant des heures.

Pour séduire les technophiles les plus pointilleux, cette station électrique portable s’accompagne de l’application EcoFlow afin de contrôler sa DELTA 2 depuis n’importe quel endroit grâce au Wi-Fi ou à la liaison Bluetooth. Dans tous les cas, vous pouvez vérifier les données de charge, personnaliser les paramètres et régler facilement la vitesse de charge, sur la station électrique portable comme sur les panneaux solaires.

Durable, garantie 5 ans, cette toute dernière génération de station électrique portable a de quoi séduire les voyageurs nomades en quête de confort et d’électricité verte.

Rendez-vous également à la fin du mois d’octobre pour découvrir la future River 2 d’EcoFlow, une station plus portable, plus légère et donc plus accessible.