[Deal du Jour] Cdiscount propose actuellement la manette DualSense pour Playstation 5 à moins de 50 €. Elle est proposée en plusieurs coloris dont la couleur officielle blanche.

C’est quoi, la promotion sur la DualSense ?

La manette DualSense pour PS5 est habituellement trouvable aux alentours de 70 €. Dans le cadre de la Black Friday Week, Cdiscount la propose au tarif de 49,99 €. Plusieurs coloris sont disponibles.

C’est quoi, cette manette DualSense pour Playstation 5 ?

La DualSense est la nouvelle manette de Sony qui accompagne la PlayStation 5. Elle embarque des fonctionnalités qui aident l’immersion dans le jeu. Les haut-parleurs intégrés diffusent un son éloigné et permettent de profiter d’effets sonores convaincants. Le retour haptique nouvelle génération remplace la traditionnelle vibration des manettes ancienne génération. Il offre ainsi des sensations tactiles beaucoup plus immersives. Manette en main, l’impression d’immersion est bien présente et les sensations de jeu arrivent plus rapidement et bien plus intensément. Enfin, les gâchettes adaptatives (L2/R2) sont maintenant équipées de moteurs pour réguler leur intensité.

Côté design et ergonomie, la DualSense fait peau neuve, même si globalement Sony n’a pas changé grand-chose à sa manette, déjà excellente. Son format est un peu plus massif qu’avant pour une meilleure impression de fermeté et une sensation de lourdeur bienvenue. Elle est aussi plus confortable avec une meilleure prise en main, grâce à un grip au dos. La qualité de fabrication est aussi clairement au rendez-vous.

La manette de la PS5 // Source : Numerama

Cette manette pour PlayStation 5 est-elle une bonne affaire ?

Oui, moins de 50 € pour une DualSense nouvelle génération, c’est une excellente affaire. La manette est esthétiquement réussie et c’est un plaisir de la tenir dans les mains. Vous pouvez de plus utiliser la DualSense sur d’autres supports comme votre PC ou Mac, mais aussi sur les smartphones et tablettes, simplement via Bluetooth ou en mode filaire. Enfin, son autonomie est d’une douzaine d’heures d’utilisation. Elle se recharge rapidement grâce à son port USB-C.

