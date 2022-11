[Deal du Jour] Pour la Black Friday Week, La Fnac propose la console Xbox Series S à un excellent prix. L’offre n’est que sur le modèle digital de la console de Microsoft. Alors que les sorties jeux vidéo s’enchainent à une vitesse incroyable avant les fêtes, c’est une belle occasion de faire des économies.

C’est quoi, cette promotion sur la Xbox Series S ?

La Xbox Series S est la console 100 % digitale de Microsoft. Elle est vendue sur le store officiel de la marque au prix de 299,99 €. Dans le cadre de la Black Friday Week, La Fnac la propose au prix de 229 €, soit une réduction de 70 €. Comme souvent, Amazon s’est aligné sur le prix le plus bas et vous pouvez aussi retrouver la Xbox Series S à ce tarif sur le site du géant américain. ElectroDepot en a même une à 219 €.

Toute notre sélection de bons plans tech est à retrouver ici !

C’est quoi, cette console de Microsoft ?

La Xbox Series S est la version digitale de la nouvelle console de Microsoft. Elle n’a pas de lecteur disque et ne peut lire que les jeux en version dématérialisée. Elle est donc plus compacte que sa grande sœur, la Series X. Elle est aussi moins puissante. Son processeur de 4 TFlops et 10 Go de RAM est loin de l’énorme configuration de la Series X et de ses 12 TFlops et 16 Go. Son disque SSD est aussi moitié moins grand, avec seulement 512 Go de stockage. Cela n’empêche pas la Xbox Series S de battre des records des ventes, main dans la main, avec sa grande sœur, le modèle X. De plus, Grâce aux concessions faites par Microsoft, le modèle S est plus abordable, pour le plus grand bonheur des joueuses et des joueurs.

La machine est donc orientée 100 % téléchargements. Il sera sans doute nécessaire de vous procurer une solution de stockage annexe comme une carte mémoire ou un disque dur externe. Cette Xbox Series S se destine avant tout aux joueuses et joueurs qui ne souhaitent pas nécessairement conserver leurs jeux dans la console. Ou tout simplement à celles et ceux qui ne jouent qu’occasionnellement.

Les jeux de novembre sur le Xbox Game Pass // Source : Xbox

Est-ce qu’avec cette offre Black Friday, c’est une bonne affaire ?

Vous n’êtes pas sans savoir que Sony a récemment augmenté le prix de la PlayStation 5. Dans la foulée, Microsoft annonçait ne pas augmenter ses tarifs, tandis que de récentes déclarations laissent sous-entendre qu’une hausse des prix soit envisagée début d’année prochaine. Les Xbox Series S/X coûtent respectivement 300 € et 500 €. Le modèle S est proposé ici au prix de 229 € pour la Black Friday Week, c’est donc une excellente affaire.

Les 70 € d’économies que vous ferez vous permettrons de prendre un ou plusieurs jeux sur le store de Microsoft, ou sept mois d’abonnement au Xbox Game Pass. Ce dernier offre un accès illimité à une vaste bibliothèque de jeux. Bon à savoir : Microsoft ajoute régulièrement de nouveaux titres à son catalogue, parfois dès leur lancement.

Pour aller plus loin avec la Xbox Series S

👉 Notre test de la Xbox Series S

👉 Consultez notre article pour tout savoir sur le Game Pass

👉 Les nouveaux jeux en novembre sur le Xbox Game Pass

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.