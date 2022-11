Le mois de novembre démarre fort pour les abonnés du Xbox Game Pass. Ils vont pouvoir découvrir Vampire Survivors, l’une des révélations de l’année.

À la veille de l’ouverture des portes de la Paris Games Week, Microsoft a levé le voile sur les premiers contenus qui rejoindront le Xbox Game Pass en novembre. Et force est de reconnaître que les abonnés vont être gâtés. Ils auront déjà l’assurance de découvrir deux jeux qui ont marqué les esprits en 2022 : Return to Monkey Island et Vampire Survivors.

Vampire Survivors // Source : Poncle

Le Xbox Game Pass est proposé en plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + cloud). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 9,99 € ), trois mois (à partir de 29,99 €) ou encore six mois (à partir de 59,99 €).

Les jeux vidéo qui arrivent dans le Xbox Game Pass en novembre 2022

1er novembre : The Legend of Tianding (Cloud, Console & PC)

Liao Tianding est un hors-la-loi qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Cela ne vous rappelle rien ?

1er novembre : The Walking Dead: A New Frontier – La Saison Complète (PC)

Dans cette expérience narrative dérivée de The Walking Dead, on incarne Javier, qui souhaite retrouver sa famille. On y croisera aussi Clementine, héroïne des précédents épisodes.

1er novembre : The Walking Dead: Michonne – La Saison Complète (PC)

Un spin-off sur Michonne, l’un des personnages les plus emblématiques et mystérieux de The Walking Dead.

3 novembre : Ghost Song (Cloud, Console & PC)

Une nécro-armure se réveille sur une lune, sans aucun but. Charge alors à la joueuse et au joueur d’explorer les environnements pour trouver des réponses.

8 novembre : Football Manager 2023 (PC)

Si vous voulez vous prendre pour Christophe Galtier ou Didier Deschamps, c’est le jeu qu’il vous faut.

8 novembre : Football Manager 2023 Console (Cloud, Console & PC)

Le même qu’au-dessus, mais adapté aux consoles.

8 novembre : Return to Monkey Island (Cloud, Console & PC)

Ron Gilbert, créateur des Monkey Island et maître du point’n’click, signe son grand retour. Et c’est brillant.

10 novembre : Vampire Survivors (Console)

Vampire Survivors est l’un des phénomènes de l’année 2022. N’y jouez pas si vous avez peur d’être accro.

15 novembre : Pentiment (Cloud, Console & PC)

Un jeu au style graphique atypique où il faut résoudre un mystère dans l’Allemagne du début du XVIème siècle.

15 novembre : Somerville (Console & PC)

Sommerville est décrit comme une expérience narrative qui s’intéresse surtout aux relations humaines après une catastrophe. Il risque d’être déroutant.

Ils quittent le Xbox Game Pass le 8 novembre :

Football Manager 2022 (PC)

Football Manager 2022 Xbox Edition (Cloud, Console & PC)

Ils quittent le Xbox Gme Pass le 15 novembre :

Art of Rally (Cloud, Console & PC)

Fae Tactics (Cloud, Console & PC)

Next Space Rebel (Cloud, Console & PC)

One Step from Eden (Cloud, Console & PC)

Supraland (Cloud, Console & PC)





