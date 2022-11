[Deal du Jour] L’Apple TV 4K de 3e génération vient tout juste d’arriver. Peu de nouveautés dans cette mouture 2022, mais une version améliorée, grâce notamment à la puce A15 Bionic, plus puissante.

C’est quoi, la promotion sur ce boîtier d’Apple ?

La troisième génération d’Apple TV 4K est commercialisée à partir de 169 €. Si vous souhaitez vous procurer une Apple TV 4K avec Wi-Fi + Ethernet, il faudra alors débourser 189 €. Rakuten propose l’Apple TV 4K 128 Go, Wi-Fi + Ethernet, au prix de 179 €. Pour bénéficier de cette réduction, il vous faudra rentrer le code CR10 dans le panier.

C’est quoi, ce boîtier multimédia Apple TV ?

Sorti début novembre, la troisième itération de la version 4K de l’Apple TV arrive avec quelques changements mineurs. Le boîtier est en effet un peu plus compact et plus léger. Ses dimensions de 9,3 × 9,3 × 3,1 cm et son poids de 214 g en font une box TV petite et discrète, qui possède d’excellentes finitions. Elle embarque la nouvelle puce A15 Bionic pour une puissance de calcul doublée, selon Apple. La consommation électrique est réduite, et le boîtier est très silencieux.

L’apple TV 4K 2022 est accompagnée de la télécommande Siri Remote. Cette dernière est assez fine et son ergonomie plutôt bonne. Dommage que l’anneau directionnel en son centre ne soit pas forcément pratique pour naviguer dans l’interface de la box. Enfin, elle autorise les commandes vocales et peut faire office de télécommande universelle.

La télécommande de l’Apple TV 4K (2021) // Source : Apple

L’Apple TV 4K 2022 est-elle intéressante à ce prix ?

179 € pour le boîtier en Wi-Fi et Ethernet, c’est une petite réduction toujours bienvenue, si vous souhaitiez vous procurer la dernière génération d’Apple TV 4K. L’installation du boîtier est simple et rapide et vous aurez la main sur de nombreux paramètres vidéo et audio. L’interface tvOS vous autorise plusieurs comptes utilisateurs, utile pour séparer le compte parents de celui des enfants et ne pas avoir de recommandations inappropriées pour le jeune public. tvOS est parfaitement fluide et intègre de manière homogène le contenu de tous vos services et applications. L’intégration à l’écosystème d’Apple est poussée et vous pourrez commander l’Apple TV depuis votre iPhone ou iPad, ou encore, regardez sur votre téléviseur vos photos présentes sur iCloud.

La 4K, le HDR10+ et le Dolby Vision sont très bien gérés par l’Apple TV 4K. Le format audio Dolby Atmos est supporté. La version 128 Go proposée ici prend en charge du réseau Thread/Matter. Dommage que la connectique soit si minimaliste. Seul un port HDMI 2.1 et une prise réseau sont présents.

Pour aller plus loin avec l’Apple TV 4K

