[Deal du jour] Le disque dur de votre PlayStation 5 sature ? Pour augmenter considérablement le stockage et les performances de votre console, le SSD interne Samsung 980 Pro de 2 To est en promo.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD Interne 2 To ?

Amazon propose une réduction sur le SSD interne Samsung 980 Pro d’une capacité de 2 To. Trouvable habituellement autour de 270 €, il est en ce moment proposé au prix de 248,59 €.

C’est quoi, ce SSD interne de Samsung ?

Le 980 Pro de Samsung est un SSD qui convient autant aux PC qu’à la console de Sony. Dans le cas de la PS5, le 980 Pro offre des performances parfaitement adaptées aux exigences de Sony. L’interface est en PCIe 4.0 et ses débits montent jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et 5 100 Mo/s en écriture. Un SSD joue un rôle important pour lancer avec efficacité des jeux demandeurs en ressources. Ce Samsung de type NVMe est la solution idéale pour rajouter du stockage et booster les performances de votre console.

Notez qu’il est recommandé de prendre en plus un dissipateur de chaleur, quasiment essentiel pour éviter la surchauffe de votre console dans le cas d’une utilisation intensive. La version avec dissipateur thermique est actuellement au prix de 269,99 €.

Ce SSD Interne de 2 To est-il une bonne affaire ?

En dehors de la PS5, le 980 Pro est compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation. Que ce soit sur PC ou sur console, vous aurez des démarrages, temps de chargement, téléchargements et transferts de fichiers accélérés. Simple et rapide à installer sur un ordinateur, il vous faudra être plus vigilant sur la console de Sony. Veillez à bien à installer la dernière version à jour du firmware et à manipuler le tout avec précaution.

Dans le cas d’une utilisation sur un PC, l’ensemble de vos fichiers, vos photos, vidéos ou jeux seront stockés avec fiabilité. Ce SSD interne de Samsung sera aussi utile pour émuler des machines virtuelles et effectuer des sauvegardes quotidiennes. Cependant, si vous le prenez pour votre ordinateur, assurez-vous bien que votre carte mère prend en charge les SSD NVMe PCie 4.0.

