[Deal du Jour] C’est peut-être le bon moment de passer à la fibre avec cette offre Freebox mini 4K. L’abonnement fibre ou ADSL est à seulement 15,99 € par mois. Un engagement d’un an est nécessaire pour en profiter.

C’est quoi, cette offre de Free ?

L’abonnement Freebox mini 4K est proposé à 15,99 € par mois avec un engagement d’un an. Passé les 12 premiers mois, l’abonnement reviendra à son prix habituel de 34,99 € par mois. Cependant, vous pourrez résilier votre abonnement si vous le souhaitez.

Que propose cette offre Free ?

L’offre Freebox mini 4k vous propose la fibre Free très haut débit, capable de télécharger à un débit atteignant jusqu’à 1 Gbit/s et jusqu’à 600 Mbit/s en débit montant (upload). Et si vous n’êtes pas éligible à la fibre, Freebox mini 4K est aussi compatible avec l’ADSL2+ et VDSL2.

Cette offre est bien sûr accompagnée du Player 4k et de Freebox TV. Plus de 220 chaînes sont disponibles, ainsi que l’accès aux applis sur votre TV. La Freebox mini 4K tourne sous Android TV. Vous y retrouverez toutes vos applications habituelles comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Niveau ergonomie, le player de Free est correct, sans pour autant égaler le Chromecast de Google ou encore l’Apple TV. Mais il saura transformer votre TV en Smart TV, si celui-ci ne l’est pas déjà.

La Freebox mini 4K et son Player. // Source : Free

Est-ce que cette offre de Free est une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire si vous voulez passer à la fibre à moindre coût et que vous souhaitez en plus du serveur, un player efficace. Si vous souscrivez à l’offre, une ligne téléphonique sera ouverte, avec les appels illimités vers les fixes vers plus de 110 destinations.

Si vous désirez de meilleurs débits, la Freebox Pop à 29,99 € par mois propose la fibre avec des débits descendants (download) jusqu’à 5 Gbit/s et montants (upload) jusqu’à 700 Mbit/s. Une offre peut être plus intéressante si vous recherchez une connexion fibre plus performante.

Enfin, la Freebox Delta à 39,99 € par mois la première année, puis 49,99 € par mois, est toujours à ce jour l’offre la plus complète de Free. Avec 8 Gbit/s en débit de téléchargement et jusqu’à 700 Mbit/s en débit montant et le Wi-Fi 6E, elle est actuellement une des meilleures offres internet du marché.

