[Deal du Jour] Les AirPods Pro 2 sont les nouveaux écouteurs d’Apple. Ils sont parfois trouvables en promotion sur divers sites marchands. Rakuten baisse en ce moment leur prix d’une vingtaine d’euros.

C’est quoi, cette promotion sur les AirPods Pro 2 ?

Les nouveaux écouteurs d’Apple sont vendus 299 € sur le site officiel et sur la plupart des sites marchands. Rakuten les propose actuellement au prix de 279,99 €.

C’est quoi, ces écouteurs d’Apple ?

Les AirPods Pro 2 possèdent un design et un gabarit similaire à la première génération. Une nouvelle fonction tactile présente sur la tige fait son apparition. Vous pourrez augmenter ou baisser le volume d’écoute d’un simple glissement de votre doigt vers le haut ou le bas, ou gérer les appels et la lecture d’un pincement. Vous aurez aussi la possibilité de passer en mode Réduction de Bruit, d’une simple pression.

Le boîtier est maintenant localisable grâce à un petit haut-parleur qui peut sonner à distance. Pratique si vous égarez souvent vos écouteurs. En plus du niveau de batterie des écouteurs, l’autonomie du boitier s’affiche aussi sur votre iPhone. Niveau autonomie d’ailleurs, les AirPods Pro 2 tiendront environ 6 h en une seule charge, en fonction de l’activation de la réduction de bruit active et une trentaine d’heures avec le boîtier. C’est une autonomie correcte, mais légèrement en dessous de certains concurrents.

Apple AirPods Pro (2e génération) // Source : Apple

À ce prix, est-ce que les AirPods Pro 2 sont une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire si vous souhaitez investir dans la nouvelle génération d’écouteurs Apple. Le gros atout de ces AirPods Pro 2, c’est la réduction de bruit active. La firme de Cupertino propose ce qui se fait de mieux en la matière, grâce notamment à la performante puce H2 qui rend l’isolation bluffante. Tellement qu’elle peut être gênante et provoquer une sensation de pression, avant de s’y habituer complètement. Le mode Transparent Adaptatif, quant à lui, laisse passer les voix et la plupart des bruits ambiants avec une clarté incroyable. L’idée de ce mode est de baisser le niveau des sons ambiants trop forts. Vous restez conscient de votre environnement sans être gêné par un son assourdissant (bruit de travaux par exemple).

Niveau sonore enfin, graves et aigus sont mis en avant pour un rendu sonore précis et chaleureux. La plupart des instruments sont bien définis et la précision sonore est d’une justesse incroyable. Les médiums sont précis et les voix se détachent proprement avec des timbres respectés. Que ce soit des pistes sonores complexes ou des sons plus doux, l’audio reste dynamique. Lorsque le volume est poussé à fond, l’ensemble reste clair et de qualité.

La puce H2 permet aussi une intégration efficace à l’écosystème d’Apple. L’appareillage se fait rapidement et facilement, notamment avec le Bluetooth 5.3.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.