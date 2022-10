Vous vous lassez de TikTok ? Ne désinstallez pas tout de suite l’application ! Numerama vous sélectionne chaque mois quelques chaînes TikTok créatives, drôles ou captivantes.

C’est novembre, les décorations de Noël vont commencer à pointer le bout de leur nez, « All I Want For Christmas Is You » de Mariah Carey a presque fini d’hiberner et il va falloir penser aux cadeaux de Noël pour éviter d’offrir une énième paire de chaussettes à sa sœur — et tout cela, alors que l’on est même pas encore au mois de décembre.

Bref, il est l’heure de penser à autre chose et TikTok est là pour ça. Évidemment, on vous conseille surtout de regarder notre compte TikTok, mais il y a quelques pépites sur la plateforme que l’on doit vous présenter.

Cloud Money

Ce n’est pas parce qu’on parle d’art que l’on doit s’ennuyer. On l’avait déjà compris en août avec un autre compte TikTok, @Aartemis. En novembre, on vous présente @CloudMoney. Avec sa réalisation et ses effets fous, ce compte TikTok anglophone vous présente des artistes, des scènes, des courants artistiques, etc, en suivant généralement les tendances sur TikTok. Absolument fascinant.



Le Club Photo

Si vous aimez l’histoire de l’art, alors peut-être que vous apprécierez de vous concentrer uniquement sur la culture de la photographie. Avec @leclubphoto, découvrez l’histoire derrière certains des plus célèbres clichés.



Sarahpsody

Sarah, aka @sarahpsodyy, travaille dans le marketing musical. À travers ses vidéos, elle décortique les stratégies musicales d’artistes comme Lorenzo ou Angèle et donne aussi des conseils aux artistes indépendants afin de gagner de la popularité dans l’industrie. Un compte à suivre pour les férus de musique ou les musiciens de demain.



Luisieraffineur

« J’affine pour vous des pépites découvertes lors de mes explorations fromagères », c’est la description du compte de Claude Luisier, aka @luisieraffineur. Déjà plus de 1,2 million de personnes suivent ce compte au moment où nous écrivons ces lignes. Et, c’est bien normal, l’intéressé a compris le principal intérêt des Français : le fromage. Dans ses vidéos, nous pouvons découvrir le métier d’affineur, mais aussi assister à ses dégustations de fromages en tout genre.



Mr. Kitters the Cat

Mr. Kitters est un chat. Mais pas n’importe quel chat. C’est un chat avec une caméra attachée au cou. Nous pouvons donc suivre ses explorations et ses rencontres avec d’autres animaux. En plus, Mr Kitters est bavard et nous raconte ses aventures. Il faut juste comprendre le langage « miaulé ».