C’est l’été, il fait chaud, et l’on n’a qu’une envie, c’est de traîner sur TikTok toute la journée. Envie de découvrir des créateurs et créatrices de contenus sur ce réseau ? Voici notre sélection pour août 2022 !

Depuis quelques années maintenant, TikTok est un des réseaux les plus variés et créatifs. À l’attention des nouveaux et nouvelles qui rejoignent la plateforme : non, il n’y a pas que des « jeunes filles qui dansent » sur ce réseau… ou alors, c’est ce que l’algorithme pense que vous appréciez. Voici une liste non exhaustive de comptes drôles et éducatifs de personnes passionnées à suivre !

Aartemis

Si vous aimez l’art et les petites histoires amusantes, le compte de @aartemisartworks est fait pour vous. Analyses de tableau, anecdotes pour briller dans un musée ou en société… Ces deux créatrices de contenus nous transmettent leurs meilleures analyses d’art avec une petite touche d’humour !

Une histoire de pop-corn

Vous n’êtes pas trop tableau, mais plutôt cinéma ? Pas de souci, on a ce qu’il vous faut. Avec @unehistoiredepopcorn, découvrez des films ou des anecdotes sur le cinéma. Ce compte est tout public, pas la peine d’être cinéphile pour le suivre ! La créatrice parle aussi de séries et d’actualité dans le milieu. Plus question de ne pas savoir quoi regarder ce soir !

Vinyl3000

Vous n’êtes ni peinture, ni cinéma ? Bon, alors peut-être, aimez-vous la musique ? Avec @vinyl3000, découvrez de nouveaux artistes ou l’histoire de vos musiciens favoris à travers les vinyles du créateur. Splendide collection ! Entre anecdotes et analyses, ce compte est une pépite d’histoire de la musique sur TikTok.

La boîte à curiosités

Ok, l’art sous toutes ses formes, ce n’est pas votre truc. Quid de la science ? Marie, alias @laboiteacuriosites, est une créatrice multiplateforme. Son contenu est disponible sur YouTube, sur son blog, son Instagram et depuis peu, aussi sur TikTok. Avec ses vidéos très courtes, découvrez de jolies anecdotes sur les animaux et la nature ! Entre humour et éducation, Marie vous donnera envie d’en savoir plus sur le drôle de monde qui vous entoure.