[Deal du jour] Philips possède une excellente gamme de téléviseurs 4K appelée The One. Les modèles 58 et 65 pouces sont en ce moment en promotion sur La Fnac et Darty. Ces TV s’accompagnent de la technologie Ambilight, qui éclaire votre mur en fonction du contenu.

C’est quoi, la promotion sur ces TV Philips 4K ?

La Fnac et Darty proposent 23 % de réduction sur les téléviseurs Philips 58 pouces et 65 pouces The One 4K, qui voit ainsi leur prix passer de 899,99 € à 699,99 € pour le modèle 58″, et de 1 299 € à 999 € pour le modèle 65″.

C’est quoi, ce téléviseur 4K de Philips ?

Ce millésime 2022 de la très populaire gamme de téléviseur Philips The One délivre une image en 4K Ultra HD avec une résolution de 3 840 × 2160 pixels. Sans toutefois atteindre la qualité d’un modèle OLED, ce TV de Philips supporte le Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10 et HDR 10+ et assure une excellente qualité d’image. Il dispose d’un bon taux de contraste et fait un travail correct en matière de luminosité. La lumière peut s’avérer parfois un peu faible, et l’image trop sombre, en fonction du type de contenu visionné. À vous de peaufiner les réglages d’images pour obtenir le meilleur en fonction de ce que vous regardez. Sachez que la plupart du temps, les préréglages du téléviseur sont déjà bien calibrés et suffiront. En mode Dolby Vision par exemple, le mode Sombre proposera les meilleurs réglages possibles pour une soirée cinéma.

Côté audio, the One possède deux enceintes pour un son plutôt clair dans l’ensemble. Les graves sont un peu en retrait, mais il suffit, encore une fois, de personnaliser les réglages pour obtenir un son correct. Ne vous attendez pas à la qualité d’une bonne installation sonore. Si vous le pouvez, privilégier une barre de son qui fera ressortir au mieux le Dolby Atmos.

Le téléviseur Philips Ambilight 4K // Source : Philips

Ce téléviseur The One est-il une bonne affaire ?

Avec 200 € de réduction, c’est une excellente affaire pour un très bon téléviseur à un prix raisonnable. Les modèles proposés ici font 58 et 65 pouces, soit respectivement une diagonale de 146 cm et 164 cm environ. Assurez-vous d’avoir la place ! Pour les cinéphiles comme pour les gamers, la technologie Ambilight propose une immersion intensifiée. Des LEDs disposées autour du téléviseur projettent un éclairage raccord avec le contenu à l’écran. Plus qu’un simple gadget, c’est une expérience qui améliorera sensiblement le plaisir de visionnage. Si vous n’aimez pas l’Ambilight, sachez qu’il peut se désactiver, ou ne projeter qu’une petite lumière d’ambiance, configurable à loisir dans les menus. Parfait si vous n’aimez pas être plongé complètement dans le noir ou si Le Cabinet des Curiosités vous fait trop peur.

The One inclut Android TV, l’OS de Google qui permet de naviguer dans les menus et d’avoir un accès au catalogue Google Play. Les applications habituelles comme Netflix, Prime Video ou Disney+ sont bien sûr de la partie. Chromecast est aussi présent, pour diffuser du contenu depuis votre smartphone. L’Assistant Google et Alexa se chargeront quant à eux de contrôler le téléviseur avec les commandes vocales.

Notez que pour les gameuses et gamers, le modèle 65 pouces s’accompagne d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, soit le double du modèle 58 pouces et conviendra mieux pour des cessions de jeux vidéo.

