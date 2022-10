[Deal du Jour] Sorti cet été, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est un smartphone pliant qui fait suite au Flip 3. Il est vendu initialement au tarif de 1 109 euros. Rakuten le propose à un prix inférieur à 720 €, de quoi rendre le dernier téléphone pliable de Samsung bien plus abordable.

C’est quoi, cette offre sur le smartphone de Samsung ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 4, modèle 128 Go, est trouvable habituellement entre 900 € et 1 100 €. Le modèle or est en ce moment au prix de 715,95 € sur Rakuten.

C’est quoi, ce téléphone pliable de Samsung ?

Samsung semble attaché au design de ses smartphones pliants. En effet, le Galaxy Z Flip 4 ressemble totalement à ses prédécesseurs. Un peu moins gros, un peu moins lourd, cette version 2022 s’accompagne d’un écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, complété par un écran Super AMOLED de 1,9 pouce. Ce dernier est actif lorsque le smartphone est refermé. Il est alors en mode Always-on, pour ne pas avoir à l’ouvrir pour consulter vos notifications. Malheureusement, ses fonctionnalités sont assez réduites. Lorsqu’il est déplié, à la façon d’un livre, l’écran principal offre un affichage en Full HD+, avec la promesse d’un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.

Le Galaxy Z Flip4 embarque la puce Snapdragon 8+ Gen 1, ainsi que 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Samsung obtient d’excellentes performances avec cette configuration. Le smartphone de la marque coréenne est fluide et les ralentissements sont rares. Pour les amateurs de jeux, ne vous attendez pas à une fluidité exemplaire, malgré le taux de rafraichissement promis. Le Flip 4 tombe souvent sous les 60 fps. Enfin, il est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels et de deux capteurs de 12 mégapixels. En termes de qualité, il s’aligne sur le Galaxy S22 et propose une expérience photo de qualité.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Le Galaxy Z Flip 4 est-il intéressant avec cette promotion ?

À son prix le plus bas, il devient très intéressant. La prise en main est agréable et les adeptes de smartphones compacts seront comblés. Plié, il rentre en effet dans toutes les poches. Le dépliage se fait facilement à la manière d’un téléphone à clapet, et l’ensemble est solide et bien conçu. Une fois ouvert, la pliure au centre ne se voit pas, mais se sent au bout des doigts, sans que cela ne gêne l’utilisation.

Le Flip 4 est doté du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Il est certifié IPX8 et donc résistant à une immersion plus ou moins prolongée, mais pas à la poussière. Attention à sa charnière, qui craint les petites particules. L’autonomie quant à elle n’est que d’une petite dizaine d’heures. Il n’est certes pas aussi endurant que ses concurrents, mais sa proposition unique dans le paysage des smartphones vous fera peut-être oublier ses petits défauts.

Pour aller plus loin avec les smartphones

👉 consultez notre test des Samsung Fold 4 et Flip 4

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2022

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.