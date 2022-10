[Deal du jour] Le Chromecast avec Google TV version 4K n’est pas souvent en promotion. Alors que Google commercialise un nouveau Chromecast entrée de gamme, il est parfois difficile de savoir lequel convient le plus à nos besoins. Avec cette promotion, le Chromecast 4K devient pour le coup très abordable.

C’est quoi, cette promotion sur le Chromecast de Google ?

Trouvable habituellement autour de 60 €, le Google Chromecast avec Google TV version 4K est à 49,98 € sur Amazon.

C’est quoi, Google Chromecast ?

Le Chromecast de Google est tout simplement une box TV qui tourne sous Android TV. L’interface Google TV offre une présentation simple de vos contenus basée sur vos habitudes de visionnage. L’application se personnalise au fur et à mesure de son utilisation pour vous recommander des programmes susceptibles de vous plaire. La présentation des contenus est claire et bien faite, tout comme l’installation, qui ne nécessite pas de compétences particulières. Il suffit de brancher le Chromecast à une prise secteur ainsi qu’au port HDMI de votre téléviseur.

Le Play Store sert de catalogue pour vos applications et vous pourrez y trouver les services de SVOD habituels comme Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV+. 4K, HDR et Dolby Vision sont présents ainsi que le Dolby Atmos pour l’audio. Chromecast fait partie de l’écosystème Google Home. Vous pourrez donc contrôler d’autres appareils connectés via Google Assistant. Enfin, sa petite taille et sa discrétion en font un appareil facilement dissimulable derrière votre téléviseur.

Google Chromecast avec Google TV 4K // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Est-ce que le Google Chromecast est une bonne affaire ?

Si vous ne possédez pas de Smart TV ou de Box TV via votre fournisseur internet, alors le Chromecast de Google est une excellente alternative à moins de 50 €. La version Full HD est vendue à 39,99 €. La différence avec le modèle 4K réside bien sûr dans la définition. Le modèle Full HD entrée de gamme ne propose pas de 4K mais seulement du HDR 1080p. Si vous ne possédez pas de téléviseur ou de connexion internet suffisante pour visionner du contenu 4K, ce modèle devrait vous convenir. Si vous comptez vous servir de votre Chromecast pour stocker des fichiers vidéo, sachez que le modèle 4K ne comprend que 4 Go de stockage. Si cette capacité peut être suffisante pour l’utilisation que vous en ferez, il se peut cependant que vous recherchiez un plus gros stockage.

Nvidia, par exemple, propose 16 Go de stockage dans sa performante Shield TV Pro, soit le double. Propulsée par une puce Tegra X1+ et 3 Go de mémoire vive, elle est aussi extrêmement puissante, mais bien plus onéreuse que le Chromecast de Google. Au rang des alternatives du même prix, l’Amazon Fire TV Stick 4K est un bon concurrent. 4K, HDR et Dolby Atmos sont supportés avec une interface simple et rapide. L’OS Fire TV n’est pas aussi ergonomique qu’Android TV, mais fera le travail demandé.

Pour aller plus loin avec Chromecast

👉 Consultez notre test du Google Chromecast

👉 Découvrez comment caster son smartphone à sa TV

