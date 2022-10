[Deal du jour] Pour augmenter le stockage et les performances de votre Xbox Series X et Series S, Amazon propose la carte d’extension Seagate de 1 To à moins de 200 €. Un prix bien plus abordable pour une solution de stockage de qualité.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD externe de 1 To ?

Amazon propose une réduction sur le SSD externe de 1 To de la marque Seagate. Conçue pour la Xbox Series X/S, elle se trouve habituellement autour de 230 €, le Seagate 1 To est ici proposé au prix de 199 €.

C’est quoi, cette carte d’extension de Seagate ?

Les consoles nouvelles générations sont équipées de disques SSD. Dans l’architecture d’une console de salon, un SSD permet de stocker les informations et de faciliter l’accès à ces données aux applications. Avec ce type de disque, la console réduit ses temps de chargement et améliore l’expérience de jeu. Plus onéreux qu’un disque classique, leur capacité de stockage sont donc limitées. Alors que Sony opte pour des SSD internes afin de booster le stockage de sa console, Microsoft propose une carte d’extension externe pour ses machines.



La carte d’extension Seagate est une solution de stockage SSD destinée aux Xbox Series X et Series S. Une fois branchée, elle est globalement aussi réactive que le SSD interne de la console, avec toutefois, un temps de chargement un peu plus long de quelques secondes. Avec des jeux qui pèsent de plus en plus lourd, les 1 To ne sont pas de trop.

Est-ce que ce SSD de Seagate est une bonne affaire ?

Pouvoir stocker 20 à 30 jeux supplémentaires en insérant simplement une petite carte dans sa console à moins de 200 €, oui ça vaut le coup.

Le SSD de Seagate est une excellente solution pour augmenter le stockage de votre Xbox Series X/S, surtout avec cette promotion qui la rend plus abordable. Par sa taille, cette carte d’extension Seagate ressemble plus à une carte SD qu’à un disque SSD traditionnel. À l’inverse d’un SSD interne pour la PS5 qui demande de démonter la console pour être installé, l’utilisation de la carte d’extension Seagate est un jeu d’enfant. Il suffit de l’insérer dans le port « Storage Expansion » prévu à cet effet. Une fois la carte insérée, elle s’intègre parfaitement à l’architecture Xbox Velocity et est immédiatement utilisable dans votre Xbox.

Il existe différentes tailles de stockage pour le Seagate // Source : Seagate

