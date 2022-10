Google tient une conférence ce jeudi 6 octobre autour des smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro. L’entreprise américaine présentera aussi sa montre connectée : la Pixel Watch.

C’est un début de mois d’octobre important pour Google. L’entreprise américaine doit tenir une conférence le 6 octobre 2022, à 16 heures (heure de Paris), dédiée à sa gamme de produits Pixel. La firme de Mountain View est notamment attendue du côté des smartphones (avec le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro) et des montres connectées (Pixel Watch).

Comment suivre la conférence de Google ?

Google a retenu un horaire très accommodant pour celles et ceux en Europe qui voudraient suivre en direct la conférence. Il sera en effet 16 heures le 6 octobre lorsque la diffusion débutera sur YouTube. Les principales informations seront aussi relayées à travers les autres profils sociaux du groupe, mais aussi sur ses différents sites dédiés.

Quand ? Le 6 octobre 2022 à 16 heures (heure de Paris) ;

Le 6 octobre 2022 à 16 heures (heure de Paris) ; Où ? Sur Numerama et sur le compte YouTube de Google ;

Sur Numerama et sur le compte YouTube de Google ; Quoi ? La présentation de nouveaux produits pour la gamme Pixel.

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Watch…

Google ne fait pas vraiment un mystère de ce qu’il compte présenter. Dans un point presse, l’entreprise mentionne les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro et la montre Pixel Watch. Ces produits avaient été évoqués très brièvement lors du rendez-vous Google I/O en mai. Des annonces autour de la « maison intelligente » sont promises, via Nest, sa filiale spécialisée dans la domotique.

Ces nouveaux produits sont très attendus. Ils font aussi l’objet de fortes rumeurs. Le saut technologique par rapport à la génération actuelle ne serait toutefois pas si marqué. On parle surtout d’une nouvelle puce Tensor G2. Le bloc photo serait le même comme la puissance de charge. La batterie progressait légèrement. Mais ces bruits de couloir restent à confirmer.

La Pixel Watch. // Source : Capture d’écran

La date de sortie et le prix des produits sont aussi l’objet d’affirmations qu’il faudra confronter avec les annonces de Google.

En fait, c’est peut-être plus sur la partie logicielle que matériel que les évolutions seront les plus nettes, grâce à la puce : traitement de l’image, reconnaissance vocale, sécurité, interconnexion avec le reste de l’écosystème Google (comme Fitbit pour la Pixel Watch, pour le suivi de la santé et du bien-être), suivi de l’activité de l’usager. Rendez-vous dans quelques heures pour le savoir.