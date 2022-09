C’est la rentrée ! Pour fêter ça, on vous a sélectionné des comptes de créateurs et créatrices à suivre sur TikTok, pour bien commencer l’année scolaire.

Tout le monde connaît TikTok, le réseau « des jeunes », mais surtout l’un des plus inventifs. Lors de notre dernière sélection, nous vous présentions des comptes TikTok d’anecdotes d’art, de vinyles, curiosités et de cinéma. Voici une nouvelle liste non exhaustive de comptes à découvrir sur ce réseau social ! Mais bien sûr, le seul compte que vous devriez obligatoirement suivre est le nôtre.

Chunky_cooker

Tous les jours, Coco (aka @chunky_cooker) nous met l’eau à la bouche avec une nouvelle recette. Drôles, faciles et goulues, ces recettes vous donneront envie de vous mettre aux fourneaux. La jeune cuisinière propose des recettes d’apéros, plats et desserts, parfois végétariennes. Et pas de panique : les ingrédients sont épinglés dans la section commentaire !

Kasslacheminote

Vous vous êtes déjà demandé comment était le quotidien d’une conductrice de train à la SNCF ? Grâce à @kasslacheminote, vous découvrirez les coulisses de ce métier. Cette cheminote nous invite dans ses journées, partageant les bons et les mauvais moments de son quotidien.

Dice Club

Après une longue semaine de travail ou de cours, quoi de mieux que de s’installer entre amis pour jouer à des jeux de société ? Chaque semaine, @dice_club nous parle d’un nouveau jeu de manière complète. Petit détail qui pourra faire plaisir à nos lectrices : les vidéos sont toutes genrées au féminin. Rafraîchissant !

Fleur en carton

Un peu d’Histoire française, ça vous dit ? Le compte de @fleur_en_carton nous raconte des anecdotes historiques, illustrées par des tableaux. Une jolie façon de découvrir des chroniques du passé de manière drôle et captivante.