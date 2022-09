Ring, que vous connaissez probablement pour ses sonnettes connectées, se lance sur le marché des interphones. À Berlin, la filiale d’Amazon a annoncé un produit pour connecter un combiné existant à son smartphone, sans avoir à tout remplacer.

Ultra populaire aux États-Unis, Ring sait qu’il lui reste des progrès à faire en Europe. Au salon IFA 2022 de Berlin, la filiale d’Amazon a annoncé un produit spécifiquement conçu pour notre marché, qui n’a pas l’habitude des sonnettes individuelles sur les portes, comme en Amérique. Puisque les équipes de Ring ont constaté que la plupart des immeubles européens utilisent un système d’interphone à leur entrée, elles ont décidé de s’attaquer à cet aspect. Grâce à un petit boîtier, que l’on relie à son interphone existant, il sera prochainement possible d’ouvrir l’entrée de son immeuble ou de parler à quelqu’un directement depuis son smartphone.

Vos amis n’auront plus besoin de sonner

Comment fonctionne Ring Intercom, d’abord lancé au Royaume-Uni et en Allemagne, mais prévu en France pour le début de l’année 2023 ? Tout d’abord, il vous faut accrocher un petit boîtier au mur, en le perçant ou en utilisant un sticker spécial. Ce boîtier n’a pas besoin d’être alimenté, il fonctionne sur batterie (il peut tenir plusieurs mois sur une seule charge). L’étape suivante est un peu plus complexe, mais prend 30 minutes selon Ring. Il faut démonter son interphone pour relier les deux câbles du boîtier. Une fois que tout est fait, le reste de la configuration se passe dans son application.

Le système Ring Intercom permet de déverrouiller son interphone ou de parler avec son smartphone. // Source : Numerama

Une fois que Ring Intercom est configuré, la magie devrait opérer. Quelqu’un sonne en bas de votre immeuble ? Votre smartphone vous alertera. Vous pouvez parler ou ouvrir directement, sans avoir à vous lever ou à partir en courant des toilettes. Le tout fonctionne aussi si vous n’êtes pas à la maison, pour par exemple dire à un livreur de déposer un colis chez un voisin. Les propriétaires d’une enceinte Alexa pourront aussi lui demander d’ouvrir la porte.

Ring Intercom a d’autres avantages, comme la possibilité d’être contrôlé sur plusieurs comptes différents dans le cadre d’une famille. Autre bonne idée, vous pouvez déclarer une liste d’habitués qui, une fois en bas, n’auront plus besoin de sonner à votre interphone. Enfin, Ring propose une option pour que les livreurs Amazon rentrent dans votre immeuble même en votre absence, mais elle peut être désactivée. On peut toutefois imaginer qu’Amazon mise beaucoup là-dessus pour accéder plus facilement aux habitations de ses clients.

Pas encore disponible en France, l’accessoire devrait être disponible l’année prochaine à un tarif d’environ 129 euros. Nous l’avons essayé à Berlin et nous sommes conquis.