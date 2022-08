Apple va-t-il annoncer un iPhone 14 capable de se connecter à des satellites le 7 septembre ? Depuis la fin du mois d’août, la technologie fait de nouveau parler d’elle.

Pour la plupart des commentateurs, la présence d’étoiles sur le carton d’invitation de la keynote Apple du 7 septembre a été interprétée comme un indice sur l’arrivée d’un mode astrophotographie. Pourrait-il s’agir d’autre chose ?

En 2021, la rumeur selon laquelle l’iPhone 13 serait capable de se connecter à des satellites avait beaucoup fait parler d’elle. Le partenariat entre Elon Musk (Starlink) et T-Mobile le 25 août 2022, à quelques jours de la conférence Apple, relance la rumeur. Certains y voient un moyen de parasiter la future annonce du Californien ?

Globalstar et son partenaire secret

Elon Musk est-il la seule raison pour le retour de cette rumeur ? Pas vraiment. Comme plusieurs sites spécialisés l’ont noté, Globalstar, qui possède des satellites en orbite basse, enregistre de très bons résultats financiers depuis plusieurs mois. Pourquoi ? L’entreprise refuse de le dire. Environ 20 millions de dollars proviendraient d’un partenaire « mystérieux », qui refuse de donner son identité. Globalstar a récemment envoyé de nouveaux satellites dans l’espace pour son « client potentiel ».

Qui est ce client ? Au vu des rumeurs, tout laisse penser qu’il s’agit d’Apple. L’analyste Tim Ferrar croit savoir que de prochains iPhone (on pense naturellement aux iPhone 14) pourront exploiter la bande 53 du réseau existant pour permettre l’envoi et la réception de messages par connexion satellitaire. Cela veut-il dire que deux iPhone 14 pourront communiquer entre eux en plein désert ? Peut-être, mais ce n’est pas forcément la piste que choisira Apple. On a longtemps présenté cette fonction comme un mode « urgence » pour signaler un accident. Ce réseau pourrait être réservé aux appels aux services de secours.

Le carton d’invitation de la keynote du 7 septembre. // Source : Apple

Puisque ce réseau fonctionne sur des fréquences existantes, il ne serait pas soumis à l’approbation des autorités, ce qui permettrait à Apple de le lancer d’un seul coup. Encore faut-il que la rumeur soit avérée même si, au vu des avancées promises par Elon Musk et T-Mobile pour les smartphones concurrents, tout laisse penser qu’une telle fonction finira bel et bien par arriver. Il ne serait pas étonnant de voir de plus en plus de marques se lancer dans l’espace pour améliorer leurs services. Reste à savoir quand. Dans 10 jours ou dans quelques années ?