Il y a un florilège de filtres sur Instagram. Que ce soient des filtres de « beauté », comiques ou simplement mignons, ces outils permettent d’embellir (ou non…) vos photos. Voici nos favoris.

Sur Instagram, n’importe qui peut créer un filtre. Des artistes amateurs, des célébrités, des influenceurs, madame et monsieur tout le monde… Si vous avez les outils nécessaires, alors le monde des filtres s’ouvrent à vous. De notre côté, nous n’avons pas créé de filtres, bien que notre compte Instagram soit vraiment super (si, si, promis). Toutefois, on adore parcourir les effets afin d’en trouver de toutes sortes.

Vous ne savez pas comment chercher un effet ? Allez dans votre appareil photo sur Instagram et swipez les effets, qui se trouvent en bas, sur la droite. Ici, vous trouverez une icône de loupe baptisée « Parcourir les effets ». En appuyant sur ce bouton, vous dénicherez tous les effets qui existent, et pourrez même en chercher d’autres en appuyant sur la même icône en haut à droite.

-CatSad- de _onnebaka_ , le confort de la tristesse

Vous aimez les chats ? Vous aimez les mèmes ? Alors vous allez adorer -CatSad- de _onnebaka_, un filtre de memes de chats tristes avec des étoiles, qui rendront chacun de vos selfies adorablement tristes, quelle que soit la situation.

Quoi de mieux que des mèmes de chats tristes pour exprimer vos émotions. // Source : Nino Barbey pour Numerama

sad cat (oui, encore) de reynardoew, la source de vos cauchemars

Parfois, on n’a pas envie de montrer son visage. Spécialement quand on est triste, ou qu’on a le « seum », comme disent les jeunes. Heureusement, sad cat de reynardoew existe. Permettez-vous d’abandonner la beauté de votre visage et laissez ce filtre incruster vos yeux et votre bouche sur une photo de chat. Est-ce que ce filtre surprendra vos amis ? Absolument. Serait-ce une source de cauchemars pour certains ? Oui, probablement.

Parfois, votre visage ne pourra pas exprimer ce que vous ressentez. // Source : Nino Barbey pour Numerama

토끼 쌍따봉 ~ ! ! ! de iooxsoxo , le joyeux lapin

Un peu de douceur ! 토끼 쌍따봉 ~ ! ! ! de iooxsoxo est un filtre extrêmement simple. C’est juste un lapin, les deux pouces en l’air, qui vous accompagne. Sa petite frimousse attendrissante est parfaite pour annoncer une bonne nouvelle !

Un lapin qui a l’air très content de la situation ! // Source : Nino Barbey pour Numerama

브이 햄스터~ de haeppyri , le hamster victorieux

Encore un petit animal mignon ? Eh oui ! 브이 햄스터~ de haeppyri, c’est un adorable hamster qui fait le signe « peace » ou « victoire » avec les doigts. À nouveau, sa charmante bobine est parfaite pour annoncer une bonne nouvelle… Ou pour ajouter de l’ironie à une situation désagréable.

Ce petit hamster vous accompagnera dans toutes vos victoires. // Source : Nino Barbey pour Numerama

This is fine de nirougi , le mème incontournable

Tout le monde connaît ce mème. This is fine de nirougi, c’est le filtre dont l’univers a besoin. Votre collègue tombe malade en pleine semaine de crise ? La planète est en train de brûler, mais certaines personnes continuent de parcourir 50 mètres à vol d’avion en jet privé ? Il n’y a bientôt plus de quoi faire une raclette ? This is fine.

Is it really ? // Source : Nino Barbey pour Numerama

Fruit Boops de buck_design , la comédie musicale des fruits

Celui-ci est spécial. La composition de base est certes très mignonne, mais derrière ces petits fruits se cachent… des chanteurs ! Eh oui, en passant votre main derrière les fruits de Fruit Boops par buck_design, vous aurez le droit à une chorale de fruits, jolie, jolie, jolie. Peut-être que ce filtre vous inspirera à devenir le prochain David Guetta des fruits ?

Cette petite pêche qui chante m’a donné la banane. // Source : Nino Barbey pour Numerama

3615love de _antoinettelove_ , le retour dans un passé qu’on voudrait oublier

Peut-être avez-vous un skyblog, ou peut-être que vous êtes trop jeunes. Dans tous les cas, la merveilleuse créatrice @_antoinettelove_ vous permet de revenir dans le passé grâce à ses filtres. Par ailleurs, nous vous invitons à vous abonner à son compte Instagram, dont le contenu vous donnera envie de retrouver votre ancien blog gênant. Antoinettelove, ce sont trois sortes de filtres différents qui proposent chacun plusieurs variantes. Mais, nous, notre préféré, c’est 3615love , parce que l’on s’est toujours pas remis du râteau de notre crush de troisième.