Les ventes de NFT s’effondrent depuis quelques mois, et leurs prix sont en berne. Les seules ventes de non fungible tokens viennent des principales collections, comme les Bored Apes Yacht Club, les Crypto Punks, et, depuis quelques jours, les Dick Butts.

Il y a des choses qu’on n’est pas toujours prêts à écrire en tant que journaliste. Personnellement, le fait de devoir écrire que des NFT Dick Butts étaient la sensation de ce mois d’août 2022 est déjà un acte dont je me souviendrai sûrement longtemps dans ma carrière. Le fait de devoir écrire que la collection serait peut-être même en train de sauver les non fungible tokens est un choc supplémentaire.

Les NFT, des sortes de certificats d’authenticité numériques, ont permis la création d’un marché de l’art numérique, où des fichiers s’échangent parfois pour des millions de dollars. Mais après avoir atteint des sommes astronomiques et avoir déchaîné les passions, les NFT connaissent en ce moment une période baissière. La valeur des ventes a chuté de 25% en quelques mois, et tous les signaux sont dans le rouge. Mais l’arrivée sur le marché d’une collection de NFT Dick Butts renverse un peu la tendance.

La collection des NFT Dick Butts // Source : OpenSea

Le retour des Dick Butts

Pour ceux qui ne les connaitraient pas, les Dick Butts font partie des plus vieux mèmes d’Internet. Ils sont rapidement devenus très connus et ils jouissent toujours d’une popularité qui ne faiblit pas. Il n’est donc pas étonnant qu’un projet de NFT autour d’eux ait vu le jour. Ce qui peut être plus surprenant en revanche, c’est le succès que ces derniers rencontrent — repéré par le média spécialisé Decrypt.

D’après les données d’OpenSea, la plus populaire des plateformes de vente de NFT, le volume de transaction pour la collection a augmenté de plus de 765 % depuis leur mise en vente, ce qui représente un total de 903 Eth, soit 1,6 million de dollars. Ils sont actuellement la 1ère collection la plus populaire sur la plateforme de vente OpenSea, devant les Bored Apes Yacht Club et les CryptoPunk. Il s’agit d’un succès qui est loin d’être anecdotique.

La collection s’est hissée à la première place // Source : OpenSea

Le prix de vente des NFT Dick Butts est également intéressant : leur valeur a augmenté de 163 % sur un mois. Avec un prix plancher de 3,99 ETH (soit environ 7 000 dollars), ils restent relativement peu chers au vu de leur succès, et surtout par rapport aux autres mastodontes au secteur : le prix plancher des Bored Apes Yacht Club est de 84 ETH (150 000 dollars).

Le succès de la collection des NFT est aussi absurde que le personnage de Dick Butt en lui-même : il n’y a pas vraiment de grand projet de métaverse adossé (contrairement aux Bored Apes), ou d’utilité à proprement parler. Il semblerait juste que la popularité des NFT Dick Butts soit le fruit de la meme culture.

Les Dick Butts ont changé la donne

Mais, utilité ou pas, les NFT de Dick Butts ont en tout cas réussi, même brièvement, à renverser la tendance baissière du marché. Alors que le secteur enregistre des ventes catastrophiques sur les derniers mois, des prix en baisse, et une concentration autour de seulement quelques projets, les DickButts ont changé la donne. Surtout, ils ont réussi à faire naître un engouement autour d’eux, quelque chose qui n’était pas arrivé depuis longtemps, et qui montre que le marché des NFT est très sensible à la culture web.

Reste à voir maintenant si le succès perdurera, ou si les NFT Dick Butts finiront par se faire oublier. Mais, dans tous les cas, rassurez-vous : il ne s’agit vraiment pas du tout d’une secte.