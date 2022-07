Annoncée au CES 2022, la barre de son Samsung HW-S800B est enfin disponible à la vente. Sa particularité ? Des performances haut de gamme dans un gabarit extrêmement petit.

Les barres de son étaient déjà une solution de premier choix pour profiter d’un son immersif avec un encombrement minimum. Cette année, Samsung fait encore mieux avec sa nouvelle référence, la HW-S800B, qui ne mesure que 3,8 centimètres de hauteur. Une prouesse qui permet de profiter d’un son spatialisé de qualité depuis un appareil on ne peut plus discret.

Pour célébrer le lancement de son tout nouveau modèle de barre de son, le constructeur coréen nous fait part d’une offre généreuse. Lancée au prix de 749 euros, la Samsung HW-S800B profite d’une remise faisant passer son tarif à 599 euros.

Une finesse à toute épreuve

En 2022, vous ne trouverez pas une barre de son plus discrète que la Samsung HW-S800B. Avec ses 3,8 cm de hauteur et 3,9 cm de profondeur, elle peut se placer devant un téléviseur en toute discrétion, sans aucun risque de dissimuler l’image. Au-delà de ces dimensions, le design sobre et soigné de cette barre de son lui confère une sobriété qui n’entachera pas la décoration de votre intérieur.

La barre de son Samsung HW-S800B // Source : Samsung

La Samsung HW-S800B est livrée avec un caisson de basses qui profite de la même attention côté design. Pour ne rien gâcher, il fonctionne sans fil, ce qui vous permet de le placer où bon vous semble, sans faire trainer un câble long et disgracieux.

Une expérience sonore immersive pour les films

Malgré son petit gabarit, la Samsung HW-S800B embarque un total de 10 haut-parleurs. Une configuration qui offre une restitution de 3.1.2 canaux : trois canaux pour la spatialisation horizontale, deux autres pour la spatialisation verticale et un dernier pour les graves. Vous pouvez ainsi entendre des sons provenant du plafond ou des côtés, même si l’appareil se situe en face de vous.

C’est la configuration idéale pour profiter de la meilleure immersion sonore, avec un son enveloppant. D’autant que la Samsung HW-S800B supporte les formats audio surround Virtual DTS:X et Dolby Atmos.

Avantage supplémentaire, ce dernier peut fonctionner sans-fil : vous n’avez donc pas besoin de brancher votre barre de son en HDMI à votre téléviseur pour en profiter. Une innovation qui ne fonctionne qu’avec les téléviseurs haut de gamme de Samsung de 2022.

De quoi animer vos soirées

En 2022, une bonne barre de son ne se contente pas de restituer l’audio de votre téléviseur. Avec sa HW-S800B, Samsung multiplie les points d’entrée pour écouter de la musique de la façon la plus simple possible. En plus d’une compatibilité Bluetooth traditionnelle, on retrouve aussi l’intégration du Chromecast, d’AirPlay 2 et de Spotify Connect. Vous pouvez ainsi transférer la lecture de votre morceau préféré depuis votre smartphone vers la barre de son en appuyant sur un simple bouton.

La barre de son Samsung HW-S800B // Source : Samsung

Les propriétaires de smartphones Samsung seront aussi ravis de retrouver la fonctionnalité Tap Sound du constructeur. Il suffit de poser son téléphone sur la barre de son pour que la musique en cours de lecture passe d’un appareil à l’autre.

Une baisse de prix à l’occasion du lancement

Si Samsung a mis les bouchées doubles pour réduire la taille de sa nouvelle barre de son, ce n’est pas au sacrifice de qualité sonore et de la connectivité. La Samsung HW-S800B est une référence résolument haut de gamme, mais qui profite toutefois d’une belle remise de lancement. En déduisant la remise de 150 euros, la Samsung HW-S800B tombe au prix de 599 euros.

