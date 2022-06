Grâce à un partenariat entre iFixit et Google, vous pourrez acquérir des pièces de rechange pour la plupart des smartphones Google Pixel.

Que ce soit Apple, Samsung ou même Valve, plusieurs constructeurs proposent désormais des solutions pour réparer soi-même son smartphone et lui donner un second souffle. Depuis le 30 juin 2022, c’est au tour de Google de s’engager sur cette voie, grâce à iFixit. La firme américaine de Sundar Pichai va proposer des pièces détachées sur quasiment tous ses smartphones Pixel en France, du Pixel 2 au Pixel 6 en passant par le 6 Pro. Vous pourrez dorénavant commander des pièces de rechange individuelles ou des kits de réparation (qui comprennent également des outils pour effectuer des remplacements).

iFixit donne un second souffle aux smartphones Google Pixel

Sur le site d’iFixit, on peut déjà retrouver des batteries de rechange, des écrans ou des ports USB pour pratiquement tous les modèles du Google Pixel. Pour le moment bien sûr, certains modèles manquent à l’appel, mais iFixit promet de vite se ravitailler et de prendre en charge l’intégralité des smartphones Google. L’objectif étant de proposer un service rapide, efficace et de qualité à ses clients.

iFixit explique d’ailleurs avoir déjà commencé à stocker des pièces pour le prochain smartphone qui sortira le 21 juillet, le Pixel 6a. La plateforme d’e-commerce va proposer des produits seuls ou accompagnés par un kit d’outils, qui permettra de faciliter le changement de pièces sur votre mobile. Bien évidemment, iFixit met à disposition des guides complets pour vous accompagner lors des différentes étapes de la réparation de votre smartphone.

Réparation d’un Google Pixel 3A. // Source : IFixit

Tout comme pour Apple et Samsung, le partenariat de Google avec iFixit s’inscrit dans le cadre d’une évolution plus large de l’industrie technologique. Des réparations faciles et à bon prix signifient que moins de smartphones vont finir dans les déchèteries ou aux oubliettes, ce qui est assurément bien meilleur pour notre planète.

Réparer son Google Pixel chez soi vous permettra certainement de faire quelques économies. Néanmoins, n’oubliez pas que votre smartphone risque de perdre sa valeur et que celui-ci vous rapportera moins en cas de revente.