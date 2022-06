Telegram Premium est désormais une réalité. L’application annonce le lancement de ce projet, qui se débloque contre quelques euros par mois. En échange, plusieurs avantages sont proposés, qui sont à la fois fonctionnels et esthétiques.

On connaissait depuis plusieurs semaines l’intention de Telegram de transformer son modèle économique. La diffusion de publicité à l’intérieur de certains canaux ne suffisant pas, la plateforme a donc opté pour une version payante de son appli : Telegram Premium. Le projet, confirmé par le fondateur Pavel Durov lui-même, devient réalité cette fin juin.

Que contient Telegram Premium ?

Telegram Premium s’adresse aux adeptes de Telegram, qui désirent lever les freins de leur utilisation en accédant à des capacités de téléchargement supérieures, des options d’utilisation beaucoup plus souples et toutes sortes de bonus esthétiques, comme des stickers (autocollants) exclusifs ou des photos de profil animées. Et bien sûr, la publicité intégrée sera retirée.

La liste des options pour Telegram Premium est la suivante :

Chaque fichier envoyé peut maintenant atteindre 4 Go (et tout le monde peut les télécharger) ;

La vitesse de téléchargement des fichiers hébergés dans le cloud de Telegram est accélérée ;

Les limites de l’application sont doublées. Par exemple, on peut suivre 1 000 canaux avec Premium, contre 500 de base. Idem pour les GIF enregistrés (400), les discussions épinglées (10), les liens publics (20), les stickers favoris (10) ;

L’espace pour écrire sa bio est agrandi (idem pour la légende des médias) et il est possible d’inclure un lien ;

Transcription en texte des messages vocaux ;

Stickers et réactions uniques ;

Nouvelle gestion des canaux de discussion et des dossiers thématiques, avec des paramètres supplémentaires (comme la possibilité d’archiver ou de réduire au silence des tchats) ;

Photos de profil animées ;

Badge et icône d’application premium ;

Retrait de la publicité ;

Quelques avantages avec Telegram Premium. // Source : Telegram

Combien coûte Telegram Premium ?

Le prix n’a pas été renseigné dans le message d’annonce de Telegram du 19 juin. TechCrunch, dans son édition du même jour, évoque un prix mensuel qui va de 4,99 à 6 dollars. Le 7 juin, Bleeping Computer indiquait aussi à son tour un tarif de 4,99 dollars par mois. En comparaison, Twitter Blue (qui est l’équivalent de Telegram Premium pour le réseau social) coûte 2,99 dollars par mois.

Que devient Telegram ?

L’application telle qu’elle existe aujourd’hui reste gratuite. Et surtout, l’application de messagerie instantanée continuera d’évoluer, à travers des mises à jour futures. Pavel Durov, le fondateur du service, s’y est engagé dans un message publié le 10 juin : « Toutes les fonctionnalités existantes resteront gratuites, et d’autres fonctionnalités gratuites seront ajoutées plus tard. »

Le billet d’annonce du 19 juin confirme cette intention : il n’est pas question de délaisser Telegram, qui va continuer pour très longtemps à être le cœur battant, là où il y a le plus de monde sur le service. D’ailleurs, la plateforme vient de revendiquer 700 millions d’utilisateurs actifs mensuels, c’est-à-dire qui interagissent au moins une fois par mois avec l’appli.

Telegram continuera d’exister et d’évoluer, promet le service. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Pour concrétiser cet engagement, Telegram ajoute dans l’application de nouvelles fonctionnalités, dont « les demandes d’adhésion pour les groupes publics, un écran animé pour le partage externe, des descriptions de bot améliorées ». Les suivantes arriveront toujours à un rythme relativement soutenu, comme avant, est-il promis.

Pourquoi une version payante ?

L’entreprise met en avant la nécessité de transformer son modèle économique, qui était entièrement gratuit pour les internautes, en échange de quoi des contenus sponsorisés peuvent apparaître dans les canaux de discussion publics. Ces annonces « aident à soutenir les coûts de fonctionnement de Telegram », mais ne suffisent manifestement plus.

Telegram Premium vient à la fois diversifier les sources de revenus et soutenir la bonne marche de Telegram et son développement pour les années à venir. Il évite d’avoir à augmenter la pression publicitaire sur la plateforme, en tout cas à court terme et si l’abonnement est un succès. Les clients Premium ne verront plus, bien entendu, les publicités dans Telegram.