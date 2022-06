En se fondant sur les estimations générales de Twitter sur les faux comptes, il est possible d’estimer à la louche le nombre de profils inauthentiques suivant Elon Musk sur la plateforme.

C’est un marqueur symbolique que vient de passer Elon Musk sur Twitter, alors que l’entrepreneur américain essaie d’ailleurs de prendre le contrôle du réseau social : son compte attire désormais plus de 100 millions d’internautes, selon le compteur visible sur son profil. La nouvelle a été éventée par The Verge ce 28 juin 2022.

C’est durant la journée du 27 juin que ce palier a été franchi par l’homme d’affaires, avance le site SocialBlade, qui fournit des outils de suivi statistique pour les principaux réseaux sociaux — YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, TikTok et d’autres de moindre importance. En moyenne, calcule SocialBlade, Elon Musk gagne 150 000 abonnés chaque jour.

Capture d’écran du compte d’Elon Musk sur Twitter le 28 juin. // Source : Via Twitter @elonmusk

Il n’y a que six autres personnes ayant des profils plus fréquentés encore : trois artistes, un sportif et un ancien politique. Il s’agit de Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna, Christiano Ronaldo et Barack Obama. L’ex-président américain est celui qui a le profil le plus suivi, avec plus de 132 millions d’internautes suivant ses tweets.

5 millions de faux comptes derrière le profil d’Elon Musk sur Twitter ?

Mais, si l’on écarte les faux comptes de l’équation, il faut sans doute retrancher à ce total plusieurs millions. La plateforme rencontre une difficulté de longue date avec les « fakes » et Elon Musk n’échappe évidemment pas au problème. Son immense notoriété laisse même à penser qu’il est davantage touché que n’importe quel autre membre du réseau social.

Connaître le nombre de vrais internautes suivant Elon Musk nécessiterait un accès privilégié aux coulisses de Twitter. La seule métrique dont on dispose est l’estimation donnée par Twitter, qui déclare qu’il y a moins de 5 % de faux comptes sur la plateforme. Elon Musk ne croit pas à ce pourcentage et dit qu’il y a beaucoup plus de fakes, mais ce pourrait être une manœuvre de sa part.

Elon Musk est sans doute particulièrement exposé aux faux comptes, du fait de sa notoriété. // Source : Numerama

À supposer que ce taux s’applique à Elon Musk, le richissime homme d’affaires aurait parmi ses abonnés environ 5 millions de faux comptes. C’est un score qui est particulièrement élevé. En comparaison, un profil officiel comme celui d’Emmanuel Macron est suivi par plus de 8 millions de personnes (dont une fraction est là aussi inauthentique).

Dans les faits, il y a fort à parier qu’Elon Musk draine bien plus de fakes, du fait de l’audience exceptionnelle dont il jouit et de ses activités. Cela se voit dans les tentatives d’escroquerie qui fleurissent sur Twitter et qui s’appuient sur l’identité du milliardaire. Nombre de ces comptes inauthentiques le suivent, là où une personne lambda sur Twitter n’est pas confrontée à ce problème.

Il y a donc certaines limites dans cette tentative d’évaluation. Cela étant, c’est peut-être d’Elon Musk lui-même que le bon chiffre viendra. L’entrepreneur a fini par obtenir du site au début du mois de juin qu’il lui donne accès à tous les tweets publiés sur la plateforme en temps réel pour qu’il puisse calculer de lui-même le nombre de faux comptes. Dont les siens.