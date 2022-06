Comme Twitter ou Telegram, Snapchat a en projet une version payante de son service, qui donnera accès à des fonctionnalités additionnelles. L’ère est-elle aux extensions payantes des applis gratuites ?

Vous avez certainement déjà entendu des réseaux sociaux déclarer qu’ils sont gratuits et qu’ils le resteront pour toujours ? Facebook, par exemple, présentait un tel engagement depuis plusieurs années — mais que le site communautaire a fini par retirer. Les faits montrent que ce genre d’engagement résiste assez mal au temps.

On le voit aujourd’hui avec Snapchat. L’application mobile, si prisée par les jeunes générations, lorgne du côté du payant. Certes, il n’est pas question pour le service de messagerie instantanée de renoncer à l’accès gratuit à sa plateforme, mais d’y adjoindre une extension, qui ne serait accessible qu’aux personnes acceptant de débourser quelques euros par mois.

Here's how the #Snapchat+ badge will appear in the profile 👇🏻 pic.twitter.com/S5zrjZmVWH — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2022

Snapchat Plus, le futur de Snapchat pour avoir des petits goodies cosmétiques

On ne sait pas encore avec exactitude les contours de ce projet, qui en est à un stade très préliminaire. Des indices ont été repérés dans ce « Snapchat+ » (écrit Snapchat+) par Alessandro Paluzzi, un informaticien qui a plongé ses mains dans une version expérimentale de l’application. Il a publié quelques captures d’écran sur Twitter, donnant une petite idée des choix du service.

Avec cet abonnement (possibilité de s’abonner sur un mois, six mois ou douze mois, avec des réductions si l’internaute opte pour une durée importante). Le prix de base est de 4,59 euros par mois), l’accès à des fonctions exclusives et expérimentales serait fourni. Certaines options seraient aussi activées en avance pour un compte payant.

Un Snapchat payant donnerait droit à un badge spécial pour se démarquer des autres, des icônes additionnelles et exclusives, épingler des conversations, savoir qui regarde le contenu publié et diverses autres options. La liste des avantages n’est pas encore arrêtée, pas plus que les prix définitifs pour accéder à Snapchat Plus.

À The Verge, une porte-parole a confirmé des réflexions sur Snapchat+. « Nous procédons à des tests internes préliminaires […]. Nous sommes enthousiastes à l’idée de pouvoir partager des fonctionnalités exclusives, expérimentales et en avant-première avec nos abonnés, et d’en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons mieux servir notre communauté. »

Les internautes pourront bien sûr continuer à utiliser Snapchat comme aujourd’hui, que Snapchat Plus voit le jour ou non. Les fonctionnalités centrales de l’application ne sont en aucun cas menacées : la plateforme se saborderait si elle se risquait à placer des options cruciales dans un abonnement. Les propositions de Snapchat Plus sont surtout cosmétiques.

La réflexion de Snapchat sur une offre payante n’est pas un cas isolé. En fait, elle illustre peut-être d’un mouvement plus large, qui touche d’autres services semblables, comme Telegram ou Twitter. Le premier a en projet un Telegram Premium, tandis que le second a lancé Twitter Blue. Signe que l’ère est aux extensions payantes pour les applis gratuites ?