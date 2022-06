Pavel Durov, fondateur de Telegram, a officialisé l’arrivée imminente de l’option premium de Telegram. Celles et ceux qui paieront auront des fonctionnalités en plus.

« Nous n’allons pas vendre l’entreprise comme l’ont fait les fondateurs de WhatsApp », déclarait Pavel Durov en décembre 2020 sur son application Telegram. Mais pour que sa prophétie se réalise, il faut gagner de l’argent. C’est dans cette optique que l’intéressé a repris la parole le 10 juin 2022 pour officialiser l’arrivée imminente de Telegram Premium, une version payante du service de messagerie.

On savait que Telegram préparait sa monétisation depuis plusieurs semaines. Mais on n’avait encore aucune idée du lancement. Ce sera pour ce mois-ci, précise Pavel Durov, sans donner non plus une date exacte. « Je crois que Telegram devrait être d’abord soutenu financièrement par les utilisateurs (…). De cette manière, ils resteront toujours notre priorité », confie-t-il.

Certains stickers seront disponibles en exclusivité pour les utilisateurs premium // Source : Telegram

C’est quoi, Telegram Premium ?

Dans un monde idéal, Pavel Durov aimerait repousser les limites pour toute la communauté Telegram, mais ce n’est pas envisageable à cause des coûts que cela engendrerait — jusqu’à la fermeture du service (ou au rachat). Celles et ceux qui souscriront à Telegram Premium recevront des fonctionnalités en plus et auront plus de ressources à disposition pour faciliter leurs interactions (on pense à la taille des fichiers partagés ou à une vitesse de téléchargement plus rapide, par exemple). Il y aura aussi des stickers spéciaux et des réactions animées inédites, pour symboliser l’entrée dans un cercle plus fermé.

Néanmoins, Pavel Durov promet : « Toutes les fonctionnalités existantes resteront gratuites, et d’autres fonctionnalités gratuites seront ajoutées plus tard. » Celles et ceux qui n’auront pas envie de payer pour Telegram Premium ne seront donc pas délaissés. Ils pourront même profiter de quelques bonus quand ils discuteront avec des membres Premium. Ainsi, ils verront leurs documents volumineux, images et stickers sans aucun souci. Ils auront par ailleurs la possibilité de réutiliser une réaction Premium, à partir du moment où elle a déjà été utilisée pour un message (pour éviter les réactions trop divisées). On y voit surtout un moyen de faire de la promotion.

Combien coûtera Telegram Premium ? C’est le sujet qui n’est pas du tout évoqué par Pavel Durov dans son long message. Selon un article publié le 7 juin par Bleeping Computer, l’abonnement coûterait 4,99 $ par mois.