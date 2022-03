Une fusée Falcon 9 de SpaceX décolle le 3 mars 2022, avec à son bord 47 satellites Starlink. Le vol est retransmis en direct.

Le lancement Starlink en résumé

Quoi ? La mise en orbite de 47 satellites Starlink ;

La mise en orbite de 47 satellites Starlink ; Quand ? Le 3 mars 2022, à 15h30 (heure de Paris) ;

Le 3 mars 2022, à 15h30 (heure de Paris) ; Où ? Au centre spatial Kennedy, en Floride ;

Au centre spatial Kennedy, en Floride ; Que verra-t-on ? Le décollage de la fusée Falcon 9.

Quelle est la mission de SpaceX ?

C’est un nouvel envoi au profit de Starlink, la constellation de satellites mise en place par SpaceX pour fournir un accès à Internet par l’espace. Le tir prévu en ce début du mois de mars va aboutir à la mise en orbite de 47 satellites additionnels, alors que le réseau déjà en place autour de la Terre en compte dorénavant plus de deux mille. C’est considérable.

Avec cette mission, il s’agit du sixième décollage de SpaceX au profit de Starlink en 2022 — les précédentes missions ont eu lieu les 6 et 19 janvier, et les 3, 21 et 25 février.

L’une d’elles, d’ailleurs, s’est mal passée : un orage magnétique a fait perdre 40 satellites. Les perturbations sur l’atmosphère ont eu pour effet de modifier la trainée des satellites pendant leur ascension, qui n’ont pas pu atteindre l’altitude souhaitée. Une manœuvre a certes été tentée par l’entreprise américaine pour limiter la casse, mais ça n’a pas marché.

Un décollage d’une fusée Falcon 9. // Source : SpaceX

Cette mission survient dans un contexte un peu particulier. Avec la guerre entre l’Ukraine et la Russie, le gouvernement à Kiev a appelé à l’aide la communauté internationale et, entre autres, Elon Musk et SpaceX. Starlink est perçu comme une solution de secours en cas de panne Internet dans le pays, causée par des frappes ou une cyberattaque. SpaceX a été au rendez-vous.

Quand décolle la fusée Falcon 9 ?

SpaceX prévoit de lancer la mission dans la journée du 3 mars, à 9h35 du matin (heure locale). En France, l’après-midi sera bien avancée, car il sera 15h30. La fusée s’élancera depuis un pas de tir situé dans le centre spatial Kennedy, en Floride, sur la côte est des États-Unis. En cas de besoin, SpaceX a la possibilité de retenter un tir le lendemain.

Targeting Thursday, March 3 for Falcon 9's launch of 47 Starlink satellites to orbit from Florida → https://t.co/bJFjLCzWdK — SpaceX (@SpaceX) March 1, 2022

Où regarder le lancement en direct ?

Le tir est diffusé sur le site officiel de SpaceX, ainsi que sur sa chaîne YouTube. Il peut être suivi directement dans la vidéo intégrée ci-dessous.