Le « cube étrange » trouvé sur la Lune par Yutu 2 était un caillou, bien sûr

Le rover chinois Yutu 2, qui arpente la face cachée de la Lune, avait repéré une étrange forme qui ressemblait à un « cube ». Depuis, le robot s’en est approché pour découvrir qu’il s’agit en fait… d’une roche.

Le mystère du « cube » repéré sur la Lune par le rover Yutu 2 à la fin de l’année 2021 est résolu. Sans surprise, cette forme étrange n’est rien d’autre… qu’une roche. L’objet intrigant avait été trouvé lors du 36e jour lunaire de la mission de l’astromobile, à environ 80 mètres dans la direction du nord. Depuis, le robot a roulé vers cette forme. Le délai pour qu’il approche de la structure était estimé à entre deux et trois mois.

Un effet de perspective, d’ombre et de lumière

Comme l’a repéré Business Insider le 8 janvier 2022, une photo plus récente de cette cible a été diffusée par un site qui est affilié à l’Administration spatiale chinoise (CNSA). La publication indique que la forme, qui avait été surnommée « Maison mystère » par l’agence, n’est qu’un caillou. Sa forme cubique était un effet de perspective, de lumière et d’ombre — comme on pouvait s’y attendre.

Avec un peu d’imagination, on peut voir dans la forme de ce caillou un lapin. C’est plutôt amusant, puisque c’est aussi le nom du rover. Le nom de Yutu signifie littéralement « Lapin de jade ».

La roche, qui a vaguement une forme de lapin. // Source : CNSA/CLEP/我们的太空 (photo recadrée)

Yutu 2 s’est posé sur la Lune en janvier 2019, dans le cadre de la mission chinoise Chang’e 4. Depuis son atterrissage (le premier réussi sur la face cachée de l’astre, celle qui ne fait jamais face à notre planète), l’explorateur a une longévité impressionnante. À l’origine, il ne devait fonctionner que trois mois. Deux années après ses premiers tours de roue sur la Lune, il continue de l’arpenter et de faire des découvertes.

Yutu 2 a roulé plus d’un kilomètre sur la Lune

Le rover a désormais parcouru 1 003,9 mètres sur la Lune, soit plus que le seuil symbolique du kilomètre. La carte suivante permet de voir l’itinéraire de Yutu 2, qui se dirige vers le nord-ouest. Comme le mentionne Kaynouky, un internaute qui suit de près l’actualité du programme spatial chinois sur Twitter, « le rocher se situe juste devant le grand cratère que vous voyez à la verticale au-dessus de la position actuelle du rover ».

Le CLEP publie à la même occasion une nouvelle carte du trajet parcouru par le rover, toujours en direction du Nord-Ouest.



Le rocher se situe juste devant le grand cratère que vous voyez à la verticale au-dessus de la position actuel du rover.



📸BACC/CLEP (CNSA en gros) pic.twitter.com/SBkAAKiCrc — Kaynouky (@Kaynouky) January 7, 2022

Le « cube » n’était pas la première trouvaille étonnante de l’astromobile. En septembre 2019, Yutu 2 avait distingué une sorte de gel, à l’éclat mystérieux, sur la face cachée de la Lune. Finalement, il s’était avéré que le rover avait tout simplement repéré… de la roche lunaire — plus précisément, une brèche d’impact.