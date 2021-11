Des indications de plusieurs indiquent que la Russie a conduit un tir d'arme anti-satellite ce week-end. De nouveaux débris ont été repérés. La Station spatiale internationale a été contrainte de modifier son orbite.

C’est par un message de l’agence spatiale russe Roscosmos que l’information est tombée, ce lundi 15 novembre 2021. La Station spatiale internationale a été confrontée à des débris en orbite qui ont nécessité une modification de sa trajectoire, afin d’éviter une collision qui aurait mis en danger l’équipage. L’épave de l’objet qui constituait une menace s’est depuis éloignée de l’ISS, d’après Roscosmos.

The @Space_Station crew is routinely performing operations according to the flight program.

The orbit of the object, which forced the crew today to move into spacecraft according to standard procedures, has moved away from the ISS orbit.

The station is in the green zone. pic.twitter.com/MVHVACSpmT

— РОСКОСМОС (@roscosmos) November 15, 2021