C'est le quatrième vol habité que mène SpaceX au profit de la Nasa. Il a lieu dans la nuit du 10 au 11 novembre 2021. Quatre astronautes font le voyage jusqu'à l'ISS. L'évènement peut être suivi en direct.

Il s’agit du transfert de quatre astronautes jusqu’à la Station spatiale internationale (ISS) pour un long séjour de six mois — la durée standard. Elle mobilisera à cette fin une fusée Falcon 9 conçue par SpaceX, qui décollera du centre spatial Kennedy, en Floride. Une fois bien éloignée de la Terre, la capsule Crew Dragon de SpaceX prendra en quelque sorte les commandes, pour les manœuvres jusqu’à arrimage.

Les quatre astronautes à bord regroupent trois membres de la Nasa, deux hommes et une femme, tous de nationalité américaine : Raja Chari, Thomas Marshburn et Kayla Barron. Le dernier passager, Matthias Maurer, est de nationalité allemande et représente l’Agence spatiale européenne. Pour Matthias Maurer, Raja Chari et Kayla Barron, ce sera le premier voyage dans l’ISS.

Raja Chari va occuper la fonction de commandant de bord dans le Crew Dragon — même si l’automatisation des procédures et la supervision de SpaceX allègent fortement la charge de travail de l’équipage pendant le transit. Tom Marshburn et Kayla Barron seront pilote et spécialiste de mission. Quant à Matthias Maurer, il sera lui aussi spécialiste de mission lors du vol jusqu’à l’ISS.

Une fois là-haut, ils ne côtoieront pas l’équipage de Crew-2, qui est rentré sur Terre dans la nuit du 8 au 9 novembre. Le Français Thomas Pesquet en faisait partie. Il est désormais rentré en France, où il va pouvoir s’accorder un peu de repos. Par contre, les membres de Crew-3 croiseront les membres du segment russe de la station, qui eux font la navette avec Soyouz.

Cette nouvelle mission habitée menée par SpaceX est planifiée pour le jeudi 11 novembre à 3h03 du matin en France métropolitaine.

Elle devait au départ avoir lieu le dimanche 31 octobre, à 8h21 du matin (heure de Paris), mais une tempête à proximité a poussé la Nasa à retarder de quelques jours le départ. Par la suite, un souci médical concernant un membre d’équipage a nécessité un autre décalage de quelques jours. Les conditions météorologiques sont restées relativement dégradées par la suite, ce qui a conduit à un autre glissement du planning.

🚀 @NASA's @SpaceX #Crew3 mission is targeted to launch no earlier than 9:03pm ET on Wednesday, Nov. 10 ! @SLDelta45 predicts an 80 % chance of favorable weather conditions for liftoff.

Have a question about the upcoming mission ? Use #AskNASA : https://t.co/x6B5Rdjbvg pic.twitter.com/VtqRxxGwOD

— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) November 9, 2021