La mission SpaceX Crew-2 rentre sur Terre ! La capsule doit quitter l'ISS dans la soirée du 8 novembre et amerrir dans la nuit. À son bord, l'astronaute français Thomas Pesquet. La mission peut être suivie en direct.

Quatre astronautes rentrent sur Terre dans la nuit du 7 au 8 novembre, après avoir effectué un long séjour de six mois dans l’ISS. Parmi l’équipage qui revient figure le Français Thomas Pesquet, qui boucle son deuxième voyage dans l’ISS. La première fois, c’était de novembre 2016 à juin 2017. De fait, il est devenu avec ce deuxième vol le Français ayant séjourné le plus longtemps dans l’espace.

Ces quatre astronautes constituent l’équipage Crew-2, qui est le deuxième équipage dont SpaceX assure le transport (l’aller mais aussi le retour) de façon opérationnelle. Le premier du genre était Crew-1, de novembre 2020 (date du départ) à mai 2021 (date du retour). Il est à noter toutefois que SpaceX avait procédé avant à un autre vol habité, mais d’essai cette fois. C’était en 2020 avec la mission Demo-2.

Les procédures de désarrimage et de rentrée dans l’atmosphère sont automatisées, ce qui permet aux astronautes ainsi qu’au contrôle au sol de se limiter à un travail de supervision. Pas besoin, donc, de prendre les commandes de la capsule Crew Dragon pour se détacher de l’ISS et s’en éloigner. Le voyage sera long : il faudra 8h30 au vaisseau pour finir sa course dans l’océan. Et il faudra faire sans WC à bord.

Outre l’équipage, la navette ramène aussi des recherches scientifiques conduites dans les conditions exceptionnelles de l’ISS (où il est possible de profiter de la micropesanteur) et du matériel. Le poids total annoncé est de 240 kg. Pas de quoi effrayer le Crew Dragon, qui est capable d’assurer le convoyage de fret jusqu’à 6 tonnes. Les travaux scientifiques qui sont ramenés se poursuivront sur Terre.

Le séjour de Thomas Pesquet a été ponctué de quelques temps forts — car contrairement à ce que l’on pourrait croire, le Français n’a pas passé son temps à publier des photos de la Terre sur ses comptes Instagram et Twitter. Il a effectué trois sorties extravéhiculaires, les 16 et 20 juin, ainsi que le 12 septembre, qui ont duré à chaque fois entre 6h30 et 7h15. Il s’agissait d’installer de nouveaux panneaux solaires pour l’ISS.

L’autre grand moment du voyage de Thomas Pesquet est survenu à la toute fin de son séjour, lorsqu’il a pris le commandement de l’ISS. Une première à la fois pour le Français, mais aussi pour la France. Cette fonction n’avait jamais été occupée par un compatriote jusqu’à présent. Ce rôle était jusqu’à présent partagé entre les USA et la Russie, mais il est aussi confié à d’autres astronautes depuis quelques années.

Aussitôt l’équipage Crew-2 rentré sur Terre, SpaceX — qui a redonné aux USA un accès autonome à l’ISS — comme la Nasa vont passer immédiatement au départ de la mission suivante : Crew-3. Elle transportera quatre astronautes, trois Américains et un Allemand, Matthias Maurer. Le départ de cette mission est prévu pour le 10 novembre, avec une arrivée sur l’ISS le lendemain.

Le retour sur Terre de Thomas Pesquet, Akihiko Hoshide, Shane Kimbrough et Megan McArthur a été plusieurs fois décalé en ce début du mois de novembre, notamment à cause de vents violents dans la zone d’amerrissage. Pour que le voyage se passe le mieux possible, il a été décidé de le déplacer au lundi 8 novembre à 20h05 (heure de Paris), sauf nouveau report de dernière minute.

Si le départ de la Station spatiale internationale se fait dans la soirée du 8 novembre, l’arrivée sur Terre, elle, doit survenir en pleine nuit : le contact avec le sol (plus exactement, l’océan Atlantique) est prévu à 4h33 du matin (heure de Paris), entre le 8 et 9 novembre. Il sera dès lors très difficile de suivre depuis l’Hexagone l’arrivée de la capsule, l’ouverture des parachutes et la récupération des astronautes.

Due to high winds near the splashdown zone, the Crew-2 mission is now targeting a return to Earth no earlier than 10:33pm ET on Nov. 8.

Crew Dragon Endeavour is scheduled to undock from the @Space_Station at 2:05pm ET on Nov. 8. Learn more : https://t.co/HWNK3d999x pic.twitter.com/ZU3JcO0T87

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) November 7, 2021