Un site permet de savoir combien de personnes vivent dans l'espace, au moment où vous lisez ces lignes. Il indique aussi depuis combien de temps elles ont quitté la Terre.

Avec l’arrivée de l’équipage de Crew-2, la station spatiale internationale (ISS) va être particulièrement chargée. Le site howmanypeopleareinspacerightnow.com (en français : combien y a-t-il de personnes dans l’espace en ce moment) permet de savoir combien de personne sont dans l’espace, mais aussi depuis combien de jours.

Le site indique le nombre d’individus se trouvant ailleurs que sur la Terre, en temps réel. Ils sont, ce 24 avril 2021, tous sur l’ISS.

11 astronautes dans l’ISS jusqu’à la fin avril 2021

On apprend ainsi qu’ils sont 11 astronautes et cosmonautes dans l’espace à la date du 24 avril 2021. Pour le moment, la station internationale est peuplée de 6 Américains, 2 Russes, 2 Japonais et un Français, Thomas Pesquet. Les 4 membres de l’équipage de Crew-1 y sont depuis 160 jours, et ils devraient redescendre sur Terre à la fin du mois.

Si vous cliquez sur un des noms, le site vous redirigera vers leur page Wikipedia, pour en apprendre plus sur leur parcours.

Pour recevoir des notifications, des photos ou des vidéos de la vie dans l’espace, il est aussi possible de télécharger une application, pour le moment uniquement disponible sur iOS. Elle est gratuite.

Article publié initialement le 15 décembre 2018 et mis à jour le 24 avril 2021

