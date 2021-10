Des observations simultanées de l'impact d'un petit objet sur Jupiter ont été réalisées au Japon. C'est la neuvième fois que l'on parvient à capturer ce type d'événement, qui apparaît sous la forme d'un flash de lumière.

Un nouvel impact sur la planète Jupiter a vraisemblablement été enregistré par des astronomes japonais. L’événement a été capturé le 15 octobre à 15h24 (heure de Paris, 22h24 au Japon), a rapporté sur Twitter un astronome amateur, @yotsuyubi21. Dans les images, on peut distinguer l’apparition d’un flash lumineux, qui dure entre 11 et 16 secondes. Le phénomène a aussi été observé par l’astronome Ko Arimatsu, de l’Université de Kyoto.

Les deux observations, réalisées en simultané depuis deux endroits différents au Japon, indiquent qu’il doit bien s’agir d’un flash lumineux provoqué par une collision sur Jupiter (pour rappel, la planète étant gazeuse, elle n’a pas de surface solide, comme ce qu’on connait sur Terre).

Ko Arimatsu et son équipe ont réalisé leur observation dans le cadre du projet OASES (pour « Organized Autotelescopes for Serendipitous Event Survey »), dédié à la captation d’événements astronomiques fortuits comme celui-ci. Un tweet du projet OASES résume, au sujet de cet événement, qu’ « il s’agit de la neuvième observation réussie d’un éclair d’impact à la surface de Jupiter et la première fois qu’un éclair a été ‘ciblé‘ ». Comme le fait remarquer Sky & Telescope, le flash apparaît dans la zone tropicale au nord de Jupiter.

Les impacts comme ceux-ci ne sont sans doute pas rares sur la géante Jupiter, mais il n’est pas si fréquent de parvenir à les filmer. Il est donc encore plus impressionnant de songer qu’un mois plus tôt, un astronome amateur brésilien, José Luis Pereira, avait également réussi à obtenir des images semblables. L’ESA avait rapporté le 14 septembre qu’il avait pu filmer, la veille, un flash lumineux sur Jupiter.

6 objets heurteraient de façon visible Jupiter par an

Les événements d’impact sur Jupiter sont provoqués par des collisions d’astéroïdes ou de comètes. L’un des plus célèbres impacts avec Jupiter est sans doute celui avec la comète Shoemaker-Levy 9 (SL9), survenu en 1994.

L’impact, décrit comme spectaculaire par l’Observatoire de Paris, a laissé des traces visibles sur la planète pendant plusieurs semaines. Les astronomes professionnels et amateurs s’étaient passionnés pour le phénomène, car pour la première fois on observait une collision extraterrestre entre deux corps du système solaire.

En moyenne, 6,5 objets toucheraient Jupiter chaque année, en créant des impacts si importants qu’ils peuvent être visibles depuis notre planète, d’après Europlanet Society. Les objets qui arrivent jusqu’à la géante gazeuse peuvent provoquer ces « boules de feu » et ainsi nous en apprendre davantage sur les interactions entre Jupiter et les petits corps qui l’entourent.

Jupiter est un objet très massif (deux fois plus que toutes les autres planètes du système solaire additionnées), avec une large sphère d’influence gravitationnelle. Cela veut dire que Jupiter exerce son influence sur de nombreux objets — on peut même être tenté de comparer l’astre à une sorte de mini système solaire.

