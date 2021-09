SpaceX va procéder un à tir inédit le 15 septembre : l'entreprise fera décoller une fusée Falcon 9, avec à son sommet une capsule Crew Dragon exclusivement peuplée de civils. Ils doivent rester dans l'espace quelques jours, avant de revenir sur Terre. C'est la mission Inspiration4 et elle peut être suivie en direct.

Le lancement en résumé

Quoi ? Une mission spatiale de quelques jours avec que des civils à bord d’une capsule ;

Une mission spatiale de quelques jours avec que des civils à bord d’une capsule ; Quand ? Le 15 septembre 2021, à partir de 2 heures du matin (heure de Paris) ;

Le 15 septembre 2021, à partir de 2 heures du matin (heure de Paris) ; Où ? Au centre spatial Kennedy, en Floride (États-Unis) :

Quelle est la mission ?

Il s’agit de la toute première mission menée par SpaceX impliquant un vaisseau spatial peuplé uniquement de civils. C’est un moment historique pour l’entreprise spécialisée en astronautique, car elle n’a jusqu’à présent fait voyager que des astronautes professionnels — qu’ils soient américains ou d’ailleurs, à l’image du Français Thomas Pesquet, qui séjourne à bord de l’ISS entre avril et octobre 2021.

Cette mission, appelée Inspiration4, a été annoncée au mois de février 2021. À l’époque, un seul des quatre membres du vol avait été annoncé : l’Américain Jared Isaacman, qui officie en tant que commandant de bord. Ce siège lui avait été automatiquement octroyé, car il se trouve être le financeur du voyage — il paie aussi le ticket pour ses trois compagnons, dont l’identité a été révélée au fil des mois.

L’intéressé, qui a une expérience de pilote d’avion, voyagera donc avec Hayley Arceneaux, Christopher Sembroski et Sian Proctor. Ces trois personnes (deux femmes et un homme) ont été sélectionnées sur la base de critères variés — une rescapée d’une maladie devenue soignante dans un hôpital, un vétéran de l’Air Force doté de compétence en électronique et une planétologue ex-candidate à la Nasa.

Bien que ce vol soit intégralement supervisé par les équipes de SpaceX, les quatre civils ont reçu une formation accélérée pour savoir entrer et sortir de la combinaison spatiale, connaître le fonctionnement général du vaisseau, retenir les procédures en cas d’urgence, manœuvrer dans la capsule et en sortir, apprivoiser la micropesanteur et avoir un bagage en matière de mécanique orbitale.

« Cette mission permet l’accès à l’espace aux gens ordinaires qui en rêvent », commentait SpaceX sur Twitter au moment de l’annonce. Le fait est néanmoins que les trois civils ont surtout pu bénéficier de la richesse du quatrième, mais aussi de beaucoup de chance. Il est encore loin le temps où des gens ordinaires pourront se payer un petit tour suborbital, que ce soit avec SpaceX ou d’autres.

Dans le détail, le vol doit durer quelques jours. Un tour de la Terre s’effectuera en l’espace de 90 minutes. Du fait des caractéristiques un peu particulières du voyage, des tests de résistance au stress avaient aussi été annoncés. À la fin du périple, la capsule doit rentrer sur Terre au large des côtes de Floride, dans l’océan Atlantique, via une trajectoire dédiée. L’amerrissage se fera comme pour les astronautes professionnels.

Les dernières étapes avant le vol ont consisté à faire un passage en revue de la fusée Falcon 9 et de la capsule Crew Dragon, début septembre. L’arrivée de l’équipe a eu lieu quelques jours après. Comme d’habitude, SpaceX va procéder au retour automatique du premier étage de sa fusée Falcon 9, mais cet évènement est anecdotique face aux enjeux de la mission Inspiration4.

Heure du lancement

Le décollage de la mission Inspiration4 est attendu pour le mercredi 15 septembre 2021. La fusée s’élancera depuis le complexe de lancement 39A du Centre spatial Kennedy, en Floride (USA). Une fenêtre de repli est disponible 16 septembre, en cas d’imprévu. Le tir bénéficie à chaque fois d’un délai de 24 heures pour partir, à partir de 2 heures du matin. L’horaire exact sera renseigné ultérieurement.

#Inspiration4 and @SpaceX have completed our flight readiness review and remain on track for launch ! Read more about launch details and potential timing here : https://t.co/Wj7hSWDOXZ pic.twitter.com/X8L9ZKk8Wl — Inspiration4 (@inspiration4x) September 3, 2021

Comment voir le décollage en direct

Le lancement sera normalement diffusé par la chaîne YouTube de SpaceX. Nous intégrerons la vidéo quand elle sera disponible.

