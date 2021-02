Au tout début du mois de février était annoncée la mission Inspiration4. Le processus de sélection des trois touristes spatiaux avance.

C’était au tout début du mois de février : SpaceX annonçait la mission Inspiration4, qui doit permettre à quatre civils de faire un petit tout dans l’espace d’ici la fin de l’année, à bord du vaisseau de transport Dragon, propulsé au moyen d’une fusée Falcon 9. Particularité de ce vol : il n’accueillera que des civils, qui bénéficieront toutefois d’une formation expresse — et qui seront encadrés au sol par les équipes de SpaceX.

À l’époque, on connaissait déjà l’identité d’un des quatre touristes spatiaux : en effet, un siège a été attribué automatiquement à Jared Isaacman, patron de l’entreprise Shift4 Payments. Forcément : c’est lui finance ce voyage et paie le ticket pour les trois autres personnes qui l’accompagneront. Il assumera d’ailleurs le rôle de commandement de bord — et sa préparation est déjà en cours.

Les sièges sont en cours d’attribution

Depuis, les choses ont progressé. Un second siège a été attribué : il revient à Hayley Arcenaux, une soignante officiant au St. Jude Children’s Research Hospital qui a échappé à un cancer des os lors de son enfance. C’est d’ailleurs à ce titre qu’elle a été choisie, puisqu’elle s’est vue décerner le rôle d’ambassadrice de l’hôpital qui l’a soignée et dans lequel elle officie aujourd’hui.

Quant aux deux autres sièges toujours en jeu, le compte Twitter promouvant la mission Inspiration4 prévient que les candidatures ne seront plus acceptées d’ici quelques jours. Il restera alors encore à sélectionner deux personnes. Pour chaque siège, le critère change : pour le premier, il faut faire un don à cet hôpital. Pour le second, il faut animer un site de e-commerce sur Shift4Shop et le promouvoir en ligne.

Le 6 février, Jared Isaacman expliquait que son initiative vise à générer de générer plus de 200 millions de dollars de dons en faveur de l’établissement de santé. Jared Isaacman a promis qu’il financerait les 100 premiers millions de dollars et qu’il ajouterait un dollar pour chaque dollar donné, jusqu’à une limite de 25 millions de dollars. Selon un compteur, plus de 10 millions de dollars ont été donnés.

SpaceX s’ouvre, depuis 2018, à des projets spatiaux plus anecdotiques. En 2018, il s’est associé à un milliardaire japonais pour un tour de la Lune, avec huit artistes, en 2023. L’an dernier, un partenariat avec Axiom Space a été conclu pour ouvrir des voyages touristiques vers la Station spatiale internationale, à condition d’avoir les moyens de se payer le billet. Un vol est d’ailleurs envisagé pour la fin de l’année.

