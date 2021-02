SpaceX organisera en 2021 un vol spatial tout à fait particulier, puisqu'il placera en orbite terrestre un vaisseau spatial Dragon avec à bord un équipage composé exclusivement de civils.

2021, l’année où SpaceX s’ouvre au tourisme spatial. Dans un communiqué paru le 1er février, l’entreprise a annoncé la mission Inspiration4, qui consistera à envoyer quatre civils dans l’espace à bord du vaisseau de transport Dragon, dont la mise en orbite autour de la Terre sera assurée par la fusée Falcon 9. C’est au cours du quatrième trimestre de l’année que la mission devrait avoir lieu.

Pour l’instant, on ne connait qu’un seul de ces quatre civils : il s’agit de Jared Isaacman, le patron de l’entreprise Shift4 Payments. C’est d’ailleurs lui, précise SpaceX, qui finance le voyage et fait don des trois autres sièges. Les trois autres civils doivent être dévoilés à partir du mois de mars. Cette séquence devrait être relativement rapide, afin de laisser du temps aux intéressés de recevoir l’entraînement approprié.

Chaque ticket pour aller dans l’espace est soumis à une condition.

Pour le premier billet, il faut faire un don au St. Jude Children’s Research Hospital.

Pour le deuxième, il faut ouvrir et s’occuper d’une boutique de commerce électronique sur Shift4Shop, tout en racontant l’histoire du projet sur les réseaux sociaux.

Et enfin, le dernier ticket ira à un ambassadeur de St. Jude Children’s Research Hospital.

Bien sûr, faire un don à l’établissement de recherche médical ou ouvrir une boutique en ligne sur une plateforme d’e-commerce ne suffira pas. Il faudra également satisfaire des pré-requis administratifs, psychologiques et physiques — ce n’est pas un voyage anodin — et avoir la chance d’avoir le ticket gagnant. Vraisemblablement, un tirage au sort aura lieu pour départager les candidats.

L’entraînement consistera à avoir des notions en mécanique orbitale, à apprendre à agir en micropesanteur et en impesanteur, à apprendre le fonctionnement général du vaisseau, à connaître les procédures en cas de situation d’urgence, de savoir entrer et sortir de la combinaison spatiale et de Dragon et de découvrir des simulations partielles ou complètes de la mission. Des tests de résistance au stress sont aussi prévus.

« Cette mission permet l’accès à l’espace aux gens ordinaires qui en rêvent », commente SpaceX sur Twitter. Le vol est prévu pour durer « plusieurs jours », avec la possibilité de boucler un tour de la Terre en 90 minutes, via une trajectoire spécialement aménagée. Le retour se fera au large des côtes de Floride, par un amerrissage, exactement comme ce qui est prévu pour les astronautes professionnels.

Un vol entièrement privé, avec que des civils

La particularité de ce vol est qu’il s’agira d’un vol complètement commercial. Il sera opéré exclusivement par une entreprise privée, SpaceX, sans la participation de la NASA. De plus, il n’y aura aucun astronaute professionnel à bord. Même si Jared Isaacman sera de fait le commandant de bord, il n’a aucun bagage particulier dans ce secteur. Idem pour les trois autres personnes qui l’accompagneront.

Cela étant, Inspiration4 ne constitue pas le premier projet de SpaceX dans le domaine du tourisme spatial. Dès 2018, l’entreprise présentait son projet, financé par un milliardaire japonais, qui en fera d’ailleurs partie, de faire le tour de la Lune, avec huit artistes. Le vol n’est toutefois pas prévu pour tout de suite : la mission est attendue pour 2023, à supposer que le calendrier de SpaceX ne soit pas trop optimiste.

Plus récemment, en 2020, SpaceX a conclu un partenariat avec Axiom Space pour que des civils puissent accéder à la Station spatiale internationale. Un premier vol est attendu pour la fin 2021, avec trois touristes. Une place a déjà été réservée. Le prix d’accès n’est pas donné : 55 millions de dollars environ. Mais un siège pourra être obtenu en remportant une émission de TV réalité.

